'पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर का दिल था...', इंडियन आर्मी बोली-पाकिस्तानी फौज ने खो दिया अपना भरोसा

Operation Sindoor: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके नौ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर न सिर्फ उनके आकाओं की कमड़ तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी है. भारत की इस कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना मनोबल तोड़कर रख दिया है और उन्होंने अपने ही देश के सामने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने कहा कि पाकिस्तान और वहां बैठे खूंखार आतंकियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है.

जम्मू-कश्मीर में पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मुदित महाजन ने कहा, 'पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गहन और निरंतर अभियानों में लगी हुई थी. पुंछ ब्रिगेड ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका दिल था. सेना ने बेजोड़ सटीकता और मकसद के साथ हमला किया. मारे गए नौ महत्वपूर्ण आतंकवादी ठिकानों में से छह पुंछ, राजौरी और अखनूर के विपरीत थे, और उन्हें उसी रात प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया.'

