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जम्मू-कश्मीर: पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी

Jammu Kashmir news: पहलगाम हमले की बरसी से ठीक दो दिन पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आदेश दिया है. 

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:38 AM IST
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(सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सांकेतिक तस्वीर AI)
(सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सांकेतिक तस्वीर AI)

Civil Defence Mock Drill Poonch: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर मॉक ड्रिल को लेकर अलर्ट जारी हुआ है. इस बार जिला पूंछ में 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक सिविल डिफेंस की ओर से एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएगी. डिप्टी कमिश्नर पूंछ के ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस दौरान जिले के सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और आपसी तालमेल के साथ इस अभ्यास को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकारी आदेश के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली विभाग, नगर परिषद, एसडीआरएफ और फायर एंड इमरजेंसी सेवाएं मिलकर इस मॉक ड्रिल को अंजाम देंगी.

पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है?

इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति, खासकर एयर रेड जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी को परखना और मजबूत करना है. प्रशासन ने कहा है कि मॉक ड्रिल के दौरान पब्लिक अवेयरनेस, जरूरी लॉजिस्टिक्स और अन्य तैयारियां पहले से सुनिश्चित की जाएं, ताकि अभ्यास सुचारू रूप से चल सके. इस दौरान प्रशासन और सरकार के सभी महकमे तमाम चीजों का अभ्यास करेंगे और सबको जागरूक करेंगे.

क्या है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल?

सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल युद्ध या आपदा जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए किया जाने वाला एक नियोजित अभ्यास है। इसमें हवाई हमले के सायरन बजाकर, ब्लैकआउट (बिजली गुल) करके नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने, प्राथमिक चिकित्सा और राहत कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है।

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जिला स्तर पर कैसी है तैयारी?

 

इसके साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस दौरान की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को सौंपें, जिसे आगे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा. इस मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन यह जांचेगा कि आपातकालीन हालात में जिला स्तर पर रिस्पॉन्स सिस्टम कितना तैयार है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए कितनी तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई की जा सकती है.

पहलगाम हमले की बरसी से ठीक पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे प्रदेश में सिविल डिफेंस एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आदेश दिया है. इस आदेश के मायने निकाले जा रहे हैं. युद्ध स्तर की ऐसी तैयारियों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू-कश्मीर में कुछ बड़ा होने जा रहा है.

इससे पहले 2 अप्रैल को देश की राजधानी दिल्ली में 13 जगहों पर इस तरह का अभ्यास किया गया था. तब भी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया. मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, NDRF और DDMA की टीमें शामिल हुई थीं. सभी एजेंसियों ने समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया. ठीक वैसी ही तैयारी अब जम्मू-कश्मीर में चल रही है.

 

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About the Author
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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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