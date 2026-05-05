DNA: एक दिन में बदल गई किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, विधानसभा चुनावों में इन उम्मीदवारों की कहानी हैरान कर देगी

Assembly Election Results 2026: कलिता मांझी को बीजेपी ने औसग्राम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा.जहां कविता ने TMC उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार को 12 हजार सीटों से पटखनी दे दी.
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Bengal Election 2026: अक्सर राजनीति के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ करोड़पतियों और बाहुबलियों का खेल है. चुनाव जीतने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये का फंड चाहिए, बड़ी-बड़ी गाड़ियां चाहिए और एक बड़ा सा राजनीतिक खानदान चाहिए.. लेकिन पांच राज्यों के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस भ्रम को तोड़ा है. डॉ भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर कुछ भी हो, उसमें राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की क्षमता होती है और उन्हें ये अवसर मिलना चाहिए.
पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में ऐसी कई कहानियां हैं, जहां समाज के सबसे निचले तबके के लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने ताल ठोकी और उन्हें पटखनी दी है.
सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से आने वाली कलिता मांझी की कहानी जाननी चाहिए, जिनकी कहानी किसी कविता से कम नहीं है. गरीब परिवार से आने वाली कलिता मांझी, दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करती हैं. पति प्लंबर हैं. एक बेटा है. वो भी पति का हाथ बंटाता है. कविता खुद अपना घर चलाने के लिए चार घरों में काम करती हैं. लेकिन समाज के प्रति सेवा का भाव ऐसा है कि अपना और दूसरों का घर संभालने के बाद भी वो पार्टी का काम करने के लिए समय निकालती हैं और आज उनकी ये मेहनत रंग लाई है.
कलिता मांझी को बीजेपी ने औसग्राम विधानसभा सीट से मैदान में उतारा.जहां कविता ने TMC उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार को 12 हजार सीटों से पटखनी दे दी. चुनाव परिणाम से पहले इन दो प्रतिद्वंदियों को आमने सामने देखकर हर चुनावी पंडित ने परिणाम से उलट ही अनुमान लगाया था क्योंकि इन दो उम्मीदवारों के बीच जमीन आसमान का अंतर था.
एक तरफ थे टीएमसी के मंझे हुए नेता श्यामा प्रसन्न लोहार और दूसरी तरफ घरों में काम करके अपना परिवार चलाने वाली एक आम महिला कलिता मांझी. एक तरफ थे ऐसे नेता जिनके पास चुनाव प्रचार का हर साधन मौजूद था और दूसरी तरफ थीं कलिता मांझी जिनके पास चुनाव प्रचार तो छोड़िये,घर चलाने के पर्याप्त संसाधन तक नहीं हैं.
चुनावी हलफनामे के मुताबिक एक तरफ श्यामा प्रसन्न लोहार की कुल संपत्ति 64 लाख रुपये है.वहीं दूसरी तरफ कलिता मांझी, जिनकी कुल संपत्ति मात्र 1 लाख 61 हजार रुपये.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है, वो जिसे चाहें उसे उठा सकती है.बंगाल के औसग्राम सीट पर यही हुआ.जनता ने कलिता मांझी के संघर्ष को सराहा और उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया. कलिता मांझी ने साल 2021 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था. लेकिन तब वो हार गई थीं. इस चुनाव के बाद उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई. लोगों से जुड़ाव बढ़ाया.ये जीत इन पांच सालों में किए गए परिश्रम का परिणाम है. आपको कलिता मांझी के बारे में एक और बात जाननी चाहिए.
2021 के उनके हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके पास पांच ग्राम सोना है.लेकिन इनकी मजबूरी ऐसी थी कि इन्हें वो भी बेचना पड़ गया. लेकिन इन सभी संघर्षों के बीच कलिता ने चुनाव में कमल खिलाया है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोकतंत्र के बारे में बहुत खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबसे कमजोर व्यक्ति को भी वही अवसर प्राप्त हों, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मिले.
बीजेपी ने कलिता मांझी को ये अवसर दिया तो तमिलनाडु में थलपति विजय ने अपने ड्राइवर के बेटे सबरीनाथम को.तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जिस तरह विजय ने किसी सुपरस्टार की तरह एंट्री मारी है उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. लेकिन इसी के साथ साथ उनके ड्राइवर के बेटे की भी खूब चर्चा हो रही है.. विजय ने चुनाव में अपने ड्राइवर राजेंद्रन के बेटे सबरीनाथन को विरुगम पक्कम सीट से चुनाव मैदान में उतारा था और पहली बार चुनाव लड़ रहे सबरीनाथन ने DMK के मौजूदा विधायक AMV प्रभाकर राजा को 27 हजार वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया है.
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में इन दो सीटों की कहानी ही लोकतंत्र की खूबसूरती है. अब हम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां मात्र एक वोट ने जीत और हार को सुनिश्चित कर दिया.
तमिलनाडु के तिरुपत्तूर सीट पर DMK नेता और स्टालिन सरकार में मंत्री KR पेरिया करूप्पन को 83 हजार 374 वोट मिले हैं. वहीं TVK उम्मीदवार सिनिवास सेतुपति को 83 हजार 375 वोट मिले हैं. अभी तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि लोकतंत्र में एक एक वोट बहुत कीमती होता है.. आज ये साबित भी हो गया कि हर एक वोट जरूरी होता है. क्योंकि यहां एक वोट ने तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री को हरा दिया. ये पहली बार नहीं है जब किसी चुनाव में एक वोट निर्णायक बना हो. आज आपको ऐसे कुछ उदाहरण देखने चाहिए.. जब एक वोट ने हार और जीत के बीच की लकीर खींची है.
भारतीय राजनीति में '1 वोट' का सबसे चर्चित उदाहरण राजस्थान के कद्दावर नेता सीपी जोशी का है. 2008 के विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा सीट से वह सिर्फ 1 वोट से हार गए थे. वो खुद कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन इस एक वोट ने उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली.
2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में संतहेमरहल्ली सीट पर जेडीएस के उम्मीदवार ए.आर. कृष्णमूर्ति को कांग्रेस उम्मीदवार ने सिर्फ 1 वोट से हराया था.
एक वोट के महत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है.1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने पुरानी सरकार का गिरना. अटल जी की सरकार लोकसभा में विश्वास मत के दौरान महज 1 वोट से गिर गई थी। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़े थे.
इस चुनाव में लॉटरी किंग कहे जाने वाले सैंटिएगो मार्टिन के परिवार की भी चर्चा हो रही है.क्योंकि विधानसभा चुनाव में लॉटरी किंग की फैमिली की लॉटरी लग गई है.इस परिवार के तीन सदस्यों ने तीन अलग अलग पार्टियों के टिकट पर तीन अलग अलग सीटों से चुनाव जीता है.
सैंटियागो मार्टिन के दामाद आघव अर्जुन ने तमिलनाडु के विल्लि वाक्कम सीट से जीत हासिल की है. वो विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार थे.सैंटियागो मार्टिन की पत्नी लीमा रोज मार्टिन ने भी तमिलनाडु की लालगुडी सीट से जीत दर्ज की है. लीमा ने AIADMK के टिकट पर चुनाव लड़ा था. सैंटियागो मार्टिन के बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन पुडुचेरी में NDA का हिस्सा रही 'लचिया जननायक कड़ची' के संस्थापक हैं.. उन्होंने कामराज नगर विधानसभा से जीत हासिल की है. यानी एक ही परिवार में तीन अलग अलग विचारधारा के सदस्य.. और तीनों ने अपनी अपनी सीट पर चुनाव जीता.
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