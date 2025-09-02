CM Himanta News: 'बेचारे भटक गए थे, राह दिखाई और घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने ले लिए मजे

CM Himanta Biswa Sarma on Illegal Bangladeshis: पूरे देश में इन दिनों बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जोरों पर चल रहा है. नाम बदलकर रह रहे घुसपैठियों को पकड़-पकड़कर उनके मूल देश वापस भेजा रहा है. इस मुहिम में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा सबसे आगे नजर आते हैं. वे न केवल सख्ती से अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवा रहे हैं बल्कि वहां बसे बांग्लादेशियों को वापस उनके वतन भी खदेड़ रहे हैं. असम सरकार ने मंगलवार को भी 24 बांग्लादेशियों को उनके मूल देश वापस भेजा. इस मौके पर उन्होंने जो मजेदार ट्वीट किया, वह जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

'दयालु राष्ट्र होने के नाते हम उन्हें पीछे धकेल देते हैं'

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा, 'अक्सर कुछ लोग अपना असली घर भूल जाते हैं और सीमा के इस पार भटक जाते हैं, लेकिन एक दयालु राष्ट्र होने के नाते, हम उन्हें पीछे धकेल देते हैं. आज 24 बांग्लादेशियों को पीछे धकेल दिया गया. शुभ यात्रा!'

बेचारे भटक गए थे, उन्हें उनकी राह दिखाई और उनके घर भेज दिया। Often a certain section of people forget where there original home is and wander on this side of the border but being a gracious nation, we PUSH them BACK. 24 Bangladeshis have been PUSHED BACK today. Happy journey! pic.twitter.com/UWgr3qmcj4 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 2, 2025

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन हैं?

बताते चलें कि 1985 में हुए असम समझौते के तहत 24 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले लोग अवैध नागरिक हैं. अवैध घुसपैठ शुरू से ही असम में एक बड़ा मुद्दा रहा है. इस मुद्दे को असम के लोग अपने अस्तित्व के खतरे से भी जोड़कर देखते रहे हैं. वर्तमान में राज्य में मुसलमानों की आबादी 34 प्रतिशत को पार कर चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या संख्या अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की बताई जा रही है.

सरकारी जमीनों पर कर डाले हैं कब्जे

सरकार का कहना है कि इन अवैध घुसपैठियों ने राज्य के जंगल, चरागाह, नदी-नालों पर कब्जा कर वहां पर मस्जिद-मजार और मदरसे बना लिए हैं. उन्हें बसाने में कई राजनीतिक दलों के अलावा जमीयत और कई इस्लामिक संगठन भी खुलकर सहयोग करते हैं. मुस्लिमों की लगातार बढ़ रही संख्या से स्थानीय असमी लोग खुद को बेहद असहज महसूस कर रहे हैं और अवैध घुसपैठियों के साथ उनका तनाव भी लगातार बढ़ रहा है.

घुसपैठियों को मूल देश धकेला जा रहा

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके मुल्क वापस भेजने की पहल पहले भी हो रही थी. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसमें तेजी आ गई है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेकर उनके मूल देश डिपोर्ट करने को कहा है. इस निर्देश के बाद दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों को ढूंढ-ढूंढकर उनके मूल देश में वापस धकेला जा रहा है.