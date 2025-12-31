अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन! बाजार में हड़कंप

Advertisement
Nimesulide Ban News in Hindi: केंद्र सरकार ने देशभर में दर्दनिवारक दवा निमेसुलाइड (nimesulide) के निर्माण पर बैन लगा दिया है. उस पर यह कार्रवाई ICMR की सिफारिश के आधार पर की गई है. ICMR ने अपनी सिफारिश में इस दवा को सेहत के लिए हानिकारक बताया था.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 31, 2025, 04:21 PM IST
Nimesulide dosages exceeding 100mg banned: भारत सरकार ने लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड (nimesulide) के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है.  और इस दवा वाली सभी ओरल (खाने वाली) फॉर्मूलेशन, जिनमें 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा हो, उनकी बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की थी. जिसे अब अब तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

ICMR ने की थी सरकार से सिफारिश
 
रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की सिफारिश और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सलाह पर लिया है. इसमें इस दवा के  100 मिलीग्राम से ऊपर की खराक को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया था. जिससे लीवर-किडनी समेत दूसरे अहम अंगों के डैमेज होने का खतरा था.

फैसले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, निमेसुलाइड दवा पहले से ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित थी. इस साल पशुओं के लिए भी इसके सभी फॉर्मूलेशन को बैन कर दिया गया था. अब इस फॉर्मूलेशन के 100mg से ऊपर की सभी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि 100mg से नीचे की दवा बिकती रह सकती है.

निमेसुलाइड किस काम में आती है?

हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक, निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग है. इसका इस्तेमाल दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए किया जाता रहा है. इसे आम तौर पर दांत दर्द, जोड़ों के दर्द, पीरियड्स के दर्द, चोट-मोच और बुखार जैसी स्थितियों में डॉक्टर लिखते थे. यह दवा शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायनों को रोककर दर्द से तुरंत राहत देती रही है, इसलिए यह काफी समय से फास्ट-एक्टिंग पेनकिलर के रूप में लोकप्रिय रही है.

अब इस दवा पर क्यों लगाया गया बैन?

स्वास्थ्य एजेंसियों के अनुसार, निमेसुलाइड की अधिक मात्रा (खासतौर पर 100mg से ऊपर) लेने से लीवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. कई मामलों में इससे हेपेटाइटिस, लीवर फेल्योर और अन्य अंगों पर बुरा असर देखा गया है. विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों में निष्कर्ष निकला कि इसके जोखिम फायदे से ज्यादा हैं. इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी ज्यादा खुराक वाली दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.

सरकार के इस फैसले से दवा कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स में हलचल मच गई है. कई कंपनियों को अपनी उत्पादन लाइन रोकनी पड़ेगी. वहीं बाजार में मौजूद अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड की दवाओं को वापस मंगाना होगा. इससे उन्हें घाटा झेलना होगा. हालांकि आम जनता की सेहत के लिहाज से इस फैसले को अहम माना जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, इस बैन से मरीजों को सुरक्षित विकल्पों की ओर मोड़ा जा सकेगा और दवा के गलत इस्तेमाल पर भी रोक लगेगी.

