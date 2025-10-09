Maharashtra: मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस

मुंबई में बीती रात 2 बजे एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार Porsche कार डिवाइडर से जा टकराई. यह हादसा बुधवार रात को हुआ. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक Porsche और BMW कारें आपस में रेस कर रही थीं. हादसे में Porsche बुरी तरह डैमेज हो गई और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं.

ये एक्सीडेंट उस समय हुआ जब दोनों कारें काफी तेज रफ्तार में थीं और Porsche का बैलेंस बिगड़ने के बाद वह सीधे डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस मामले में पुलिस आगे की जांच की जा रही है. वहीं, इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या हुआ हादसे की रात?

घटना बुधवार देर रात की है जब महाराष्ट्र के मुंबई शहर में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार Porsche और BMW कारें आपस में रेस कर रही थीं. इस दौरान Porsche का कंट्रोल ड्राइवर से छूट गया और वह डिवाइडर से जा टकराई. इस टक्कर के बाद Porsche बुरी तरह डैमेज हो गई और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. वहां मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों कारों की रफ्तार लगभग 150 किमी प्रति घंटा के आसपास थी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

वायरल हुआ वीडियो

हादसे के तुरंत बाद कुछ विजुअल्स और वीडियो सामने आए, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि नीले रंग की Porsche कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है. कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है और चारों ओर कार के पुर्जे बिखरे पड़े हैं.

याद आया पुणे का Porsche हादसा

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ महीने पहले मई 2024 में पुणे में एक Porsche कार हादसे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था. उस मामले में एक नाबालिग युवक ने शराब पीकर Porsche चलाते हुए दो आईटी प्रोफेशनल्स को कुचल दिया था. यह हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुआ था, जहां बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

जांच जारी

मुंबई हादसे को लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी का इंतजार है. हादसे के कारणों की जांच जारी है और यह देखा जा रहा है कि क्या ड्राइवर नशे में था या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ था.