Rain Alert: बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
Advertisement
trendingNow12901933
Hindi Newsदेश

Rain Alert: बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत

Monsoon Alert in Hindi: इस बार अगस्त का महीना झमाझम बारिश वाला रहा है. महीने का आखिरी दिन भी गीले रहने वाले हैं. वीकेंड यानी आज और कल खूब बारिश के आसार हैं. सितंबर में भी मॉनसून एक्टिव रहेगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rain Alert: बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत

All India Weather Forecast: इस बार मॉनसून का जैसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. वैसा पिछले कई सालों में कभी नजर नहीं आया था. देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में रुक-रुक कर झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. आज देर शाम यानी 30 अगस्त की रात को बारिश फिर से बढ़ने लगेगी. इसके बाद रविवार 31 अगस्त को सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है. यह बारिश 1 और 2 सितंबर को भी भारी बारिश जारी रह सकती है. 

सितंबर में मौसम की शुरुआत कैसी रहेगी?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली में अगस्त महीने में अब तक 328.5 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है. यह सामान्य 226.8 मिमी से लगभग 45% ज़्यादा है. 31 अगस्त (रविवार) को भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि यह रात में होने की संभावना है, इसलिए इसे 1 सितंबर की गिनती में शामिल किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम वैज्ञानिकों के कहना है कि लगातार बरसात का असर तापमान पर भी पड़ रहा है. आने वाले दिनों में भी दिन का तापमान करीब 30–32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. वहीं रात का तापमान 21–23 डिग्री तक रह सकता है. लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुक कर होने वाली बारिश से मौसम आरामदायक और सुहावना बना रहेगा. खासकर रातें सुहावनी रहने वाली हैं. 

फिर एक और बन रहा पश्चिमी विक्षोभ

देश के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसकी वजह से उत्तरी इलाकों में बारिश का दौर तेज होने वाला है. 

मॉनसूनी बारिश की बात की जाए तो तमिलनाडु, दक्षिण कोंकण-गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्यप्रदेश, मेघालय, पूर्वी असम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई. इसके साथ ही अंडमान-निकोबार, सौराष्ट्र-कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, दिल्ली और पंजाब में भी हल्की बरसात देखने को मिली. 

इन राज्यों में झमाझम बारिश के आसार

अगले 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण-गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं.

गंगीय पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं. दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दक्षिण तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, राजस्थान और लद्दाख में हल्की बारिश होने की संभावना है.

कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और तेलंगाना में अच्छी खासी बारिश हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

today weather update

Trending news

पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
;