Rain Alert: बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत

Monsoon Alert in Hindi: इस बार अगस्त का महीना झमाझम बारिश वाला रहा है. महीने का आखिरी दिन भी गीले रहने वाले हैं. वीकेंड यानी आज और कल खूब बारिश के आसार हैं. सितंबर में भी मॉनसून एक्टिव रहेगा.
All India Weather Forecast: इस बार मॉनसून का जैसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. वैसा पिछले कई सालों में कभी नजर नहीं आया था. देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में रुक-रुक कर झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी. आज देर शाम यानी 30 अगस्त की रात को बारिश फिर से बढ़ने लगेगी. इसके बाद रविवार 31 अगस्त को सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है. यह बारिश 1 और 2 सितंबर को भी भारी बारिश जारी रह सकती है.
सितंबर में मौसम की शुरुआत कैसी रहेगी?
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली में अगस्त महीने में अब तक 328.5 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है. यह सामान्य 226.8 मिमी से लगभग 45% ज़्यादा है. 31 अगस्त (रविवार) को भारी बारिश होने की संभावना है. हालांकि यह रात में होने की संभावना है, इसलिए इसे 1 सितंबर की गिनती में शामिल किया जाएगा.
मौसम वैज्ञानिकों के कहना है कि लगातार बरसात का असर तापमान पर भी पड़ रहा है. आने वाले दिनों में भी दिन का तापमान करीब 30–32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. वहीं रात का तापमान 21–23 डिग्री तक रह सकता है. लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुक कर होने वाली बारिश से मौसम आरामदायक और सुहावना बना रहेगा. खासकर रातें सुहावनी रहने वाली हैं.
फिर एक और बन रहा पश्चिमी विक्षोभ
देश के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. इसकी वजह से उत्तरी इलाकों में बारिश का दौर तेज होने वाला है.
मॉनसूनी बारिश की बात की जाए तो तमिलनाडु, दक्षिण कोंकण-गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्यप्रदेश, मेघालय, पूर्वी असम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई. इसके साथ ही अंडमान-निकोबार, सौराष्ट्र-कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, दिल्ली और पंजाब में भी हल्की बरसात देखने को मिली.
इन राज्यों में झमाझम बारिश के आसार
अगले 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण-गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं.
गंगीय पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं. दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, दक्षिण तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, राजस्थान और लद्दाख में हल्की बारिश होने की संभावना है.
कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और तेलंगाना में अच्छी खासी बारिश हो सकती है.
