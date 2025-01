नाम इंदिरा भवन तो कांग्रेस के नए मुख्यालय के बाहर किसने लगाए 'मनमोहन भवन' के पोस्टर?

Congress New Headquarter: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ का उद्घाटन किया. पिछले करीब पांच दशक से पार्टी का मुख्यालय ‘24 अकबर रोड’ था. अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय ‘9ए कोटला मार्ग’ पर बनाया गया है. सोनिया गांधी ने फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद थे. इससे पहले, कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया और नेताओं ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान व ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा..’ गाया.

पार्टी के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे. इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य, स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्य, कांग्रेस संसदीय दल के पदाधिकारी, पार्टी के कई पदाधिकारी, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख, विभिन्न राज्यों के पार्टी के विधायक दल के नेता, सांसद, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत सीनियर नेता मौजूद थे.

Congress party’s new headquarters “Indira Bhawan” has been built on the foundation of Democracy, Nationalism, Secularism, Inclusive Development and Social Justice.

Symbolising the 140-year-old glorious history of the Indian National Congress, the walls here narrate the great… pic.twitter.com/6rzubN0B3f

