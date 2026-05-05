उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान; यात्रियों की अटकी सांसें

Indigo Airlines: हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E108 में अचानक एक पावर बैंक विस्फोट हो गया. इससे विमान के कुछ हिस्सों में धुआं भर गया और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं और केबिन क्रू ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source