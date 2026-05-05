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Hindi Newsदेशउड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान; यात्रियों की अटकी सांसें

उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान; यात्रियों की अटकी सांसें

Power Bank Blast In Indigo Airlines: हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में अचानक पावर बैंक फट गया. इस घटना से फ्लाइट में मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. सभी यात्री सुरक्षित हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 05, 2026, 05:24 PM IST
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उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान; यात्रियों की अटकी सांसें

Indigo Airlines: हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E108 में अचानक एक पावर बैंक विस्फोट हो गया. इससे विमान के कुछ हिस्सों में धुआं भर गया और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं और केबिन क्रू ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.     

 

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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