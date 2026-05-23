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Hindi Newsदेशभीषण गर्मी में भारी बिजली कटौती का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी क्यों धोखा दे रहा है सिस्टम?

भीषण गर्मी में भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी क्यों धोखा दे रहा है सिस्टम?

DNA: बिजली का इंतजार क्यों करते हैं? सोसायटीज की लिफ्ट में चढ़ने से अब लोगों को डर क्यों लगता है? जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी बिजली होते हुए भी सबसे ज्यादा कटौती क्यों होती है? 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 24, 2026, 12:03 AM IST
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भीषण गर्मी में भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी क्यों धोखा दे रहा है सिस्टम? (AI-Image)
भीषण गर्मी में भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट: जब सबसे ज्यादा जरूरत, तभी क्यों धोखा दे रहा है सिस्टम? (AI-Image)

सिर्फ दिल्ली नहीं..देश के ज्यादातर इलाके बेहद गर्म हैं. और इस गर्मी का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. इस वक्त भारत..गर्मी के साथ-साथ बिजली कटौती से भी जूझ रहा है. इसलिए आज हम, भीषण गर्मी में हो रही भारी 'बिजली कटौती' का DNA टेस्ट करेंगे. मित्रों, आपमें से बहुत से लोगों ने हमें संदेश भेजा है. और ये बताया है पिछले कुछ दिनों से..आपके घरों में बिजली बहुत जा रही है. आपमें से कई लोग सोसायटी में रहते हैं. शहरों में रहते हैं. और कुछ, गांवों में भी रहते हैं. लेकिन सबकी हालत और शिकायत एक जैसी है.

यूपी-एमपी और हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति है. नोएडा और गाजियाबाद समेत यूपी के ज्यादातर शहरों में 5 घंटे से ज्यादा बिजली गुल हो रही है. और गांवों में तो सिर्फ 16 घंटे बिजली रहती है. ये हाल तब है, जब यूपी में बिजली सरप्लस का दावा किया जाता है. तो फिर दिक्कत कहां है? मध्य प्रदेश में कल औसतन 5 से 6 घंटों तक अघोषित पावर कट रहा..हरियाणा में सबसे बुरा हाल रहा.. कई इलाकों में 14 घंटे तक पावर कट रहा.. पूरे हरियाणा में औसतन 4 घंटे का पावर कट रहा. आखिर लोग रात भर

कब तक सताएगा बिजली कटने का डर?

बिजली का इंतजार क्यों करते हैं? सोसायटीज की लिफ्ट में चढ़ने से अब लोगों को डर क्यों लगता है? जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी बिजली होते हुए भी सबसे ज्यादा कटौती क्यों होती है? और ये परेशानी कब तक बनी रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए.
आज आपको ये जानना चाहिए कि बिजली संकट के लिए जिम्मेदार कौन है. आम जनता. सिस्टम या सरकार. लेकिन सबसे पहले देशभर से आ रही तस्वीरों का वीडियो विश्लेषण आपको देखना चाहिए.

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  • जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है.. वैसे वैसे पावर कट भी लंबा होता जा रहा है.... और जब मई में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया है... तो लोगों की रात की नींद हराम हो गई है.. बीती रात देश के कई शहरों में हालात कुछ यूं रहे कि जब लोग सोने गए.. तो एसी छोड़िये पंखा तक नहीं चल रहा था..

  • सबसे पहले आपको मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की स्थिति देखनी चाहिए.. बीती रात गुरुग्राम के सात सेक्टर अंधकार में डूब गए.. एक पावर सब स्टेशन में लगे मेन ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से सात बिजली घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई..

  • एक तरफ बिजली नहीं होने की वजह से लोग घरों में घुट रहे थे.. तो दूसरी तरफ गुरुग्राम के रैपिड मेट्रो की रफ्तार भी थम गई.. बिजली जाने की वजह से मेट्रो जहां थी वहीं रुक गई.. लोगों को मजबूरी में ट्रैक पर पैदल चलकर मेट्रो स्टेशन पहुंचना पड़ा.. मेट्रो सेवा तो एक घंटे में बहाल कर दी गई.. लेकिन करीब आधे गुरुग्राम ने पूरी रात बिजली के इंतजार में काट दी..

  • गुरुग्राम की तरह की यूपी के लखनऊ.. वाराणसी और कानपुर के कई इलाकों में भी बीती रात ब्लैकआउट रहा.. स्थिति ये थी कि बिजली नहीं होने की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए.. लखनऊ में तो पावर कट से परेशान लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में सड़क ही बंद दी..

  • देशभर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं.. कहीं रात में अंधकार है.. तो कहीं दिन में बिजली नहीं आने की वजह से जनता लाचार है.. कहीं जनता का गुस्सा अधिकारियों पर फूट रहा है.. तो कहीं स्थिति ये हो गई है कि अधिकारी फोन तक उठाना बंद कर चुके हैं..

 

एक तरफ लोग घरों में बिना बिजली के परेशान हैं.. तो वहीं ब्लैकआउट को रोकने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी भी जूझ रहे हैं.. अचानक डिमांड बढ़ने की वजह से बिजली घरों पर लोड ज्यादा पड़ रहा है.. इतना लोड पड़ रहा है कि उपकरणों को ठंडा करने के लिए कहीं कूलर लगाया गया है.. तो कहीं ट्रांसफार्मर को नहलाया जा रहा है. बिजली सप्लाई को सुचारू रखने के हर प्रयास किए जा रहे हैं.. बावजूद इसके.. कहीं तार जल रहे हैं.. कहीं ट्रांसफार्मर फट रहे हैं.. तो कहीं बिजली घर ठप पड़ रहे हैं.. और नतीजा ये कि भीषण गर्मी में लोग बिना बिजली के और ज्यादा परेशान हैं..

मई-जून के महीनों में भीषण गर्मी

मई-जून के महीने में हर साल भीषण गर्मी पड़ती है.. हर साल गर्मी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ती है..और इसी के साथ बिजली की डिमांड भी नया रिकॉर्ड बनाती है.. लेकिन जब ये बात पहले से मालूम है तो फिर बिजली कटौती से बचने के लिए इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए जाते हैं. इस सवाल के जवाब को समझने से पहले आपको देश में बिजली संकट के गणित को समझना चाहिए..

इस साल बिजली की पीक डिमांड में मानो विस्फोट हो गया है. पीक डिमांड यानी साल का वो दिन जब सबसे ज्यादा बिजली की खपत हुई. 21 मई को देश में बिजली की पीक डिमांड 270 गीगावाट थी.. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि देश में सालभर औसतन डिमांड 170-190 गीगावाट के आसपास रहती है..यानी औसत डिमांड की तुलना में 80 से 100 गीगावाट मांग की बढ़ोतरी हुई है. यानी औसत डिमांड से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा मांग बढ़ गई.

2020 में देश की पीक डिमांड लगभग 180 गीगावाट थी.. यानी बीते 5 सालों में बिजली की पीक डिमांड में 50 प्रतिशत का उछाल आया है. अब आपको ये भी समझना चाहिए कि बिजली की खपत साल दर साल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है. जिस एसी को पहले लग्जरी माना जाता था आज की तारीख में वो मिडिल क्लास परिवार की जरूरत बन गया है. और बिजली की इस डिमांड को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल एसी का ही है.

 

  • एक एसी खरीदने पर घर की बिजली खपत 35 प्रतिशत तक बढ़ जाती है.

  • पिछले पांच सालों में भारत में लगभग 4 करोड़ नए एसी खरीदे गए हैं.

  • भारत में हर साल एसी की खरीद 25% की रफ्तार से बढ़ रही है.

  • बड़े शहरों में गर्मी के मौसम में कुल बिजली खपत का 50% हिस्सा एसी और कूलर की वजह से ही होता है.

गर्मियों में इस वजह से बढ़ती है बिजली की डिमांड

माना जा रहा है कि शाम के वक्त जब लोग घर वापस आते हैं. अपना एसी-कूलर ऑन करते हैं. तो बिजली की डिमांड अचानक बढ़ती है.. और इस डिमांड को बिजली घर पूरा नहीं कर पाते हैं.. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में बिजली की सप्लाई डिमांड से कम हैं. भारत के पास 510 गीगावाट की स्थापित बिजली क्षमता है. जबकि पीक डिमांड 270 गीगावाट है. यानी जितनी डिमांड है. उससे 53 प्रतिशत ज्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है... ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है कि जब जरूरत से ज्यादा बिजली है तो फिर पावर कट क्यों हो रहे हैं. इसकी एक वजह देशभर में बिजली का बुनियादी ढांचा है.. सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत देश के हर घर तक तार और मीटर तो पहुंचा दिए, लेकिन उस तार में दौड़ने वाली बिजली का दबाव सहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नही है कि..

 

  • सबसे पहले देखिये देशभर के ट्रांसफार्मर्स की स्थिति कितनी दयनीय है.

  • भारत में हर साल करीब 13 लाख ट्रांसफॉर्मर फेल होते हैं.

  • देश में ट्रांसफॉर्मर फेलियर की राष्ट्रीय औसत दर 10% है.. यानी हर 10 में से 1 ट्रांसफॉर्मर हर साल खराब होता है.

  • भारत के ट्रांसफार्मर्स की स्थिति कितनी खराब है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि विकसित देशों में ट्रांस्पार्मर्स फेलियर का औसत केवल 1 प्रतिशत है..यानी भारत में ये 10 गुना है.

डिमांड से ज्यादा उत्पादन, फिर भी बिजली क्यों दी जा रही

डिमांड से ज्यादा बिजली उत्पादन के बावजूद बिजली क्यों जा रही है.. उसकी अगली वजह जानकर आप चौंक जाएंगे. भारत में लूज वायरिंग, चोरी और तकनीकी कमियों की वजह से भारी मात्रा में बिजली रास्ते में ही बर्बाद हो जाती है. इसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं. साल 2025 में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 17% था. विकसित देशों में ये आंकड़ा सिर्फ 5-6% होता है. साल 2025 में 1 लाख 80 हजार यूनिट बिजली बर्बाद हो गई. ये बर्बादी कितनी है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक आम परिवार सालाना औसतन 4000 यूनिट बिजली खर्च करता है.

बिजली उत्पादन और खपत के मामले में किस स्थान पर भारत?

भारत बिजली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है. बिजली खपत के मामले में भी तीसरे नंबर पर है.. लेकिन बिजली की बर्बादी के नाम पर पहले स्थान पर है.. भारत में जितनी बिजली बर्बाद हो रही है.. अगर उसे बचा लिया जाए. तो देश के कई राज्यों का बिजली संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. आंकड़ों से ये साफ है कि बिजली की सप्लाई पर्याप्त है.. लेकिन सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से आम आदमी को पावर वाली त्रासदी झेलनी पड़ती है.. लेकिन गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है.. बिजली संकट के लिए कहीं न कहीं आम आदमी भी जिम्मेदार है.

 

  • भारत में हर साल लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो जाती है.

  • ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे हर साल देश में 2 से 3 बड़े और आधुनिक पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं.

  • वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनर्जी थिंक-टैंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली चोरी भारत में होती है.

  • इस चोरी की वजह से भारत की GDP को हर साल लगभग डेढ़ प्रतिशत का नुकसान होता है.

कटिया कनेक्शन से होता है देश को नुकसान

यानी बिजली वितरण कंपनियों को जो पैसा तार बदलने, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर खर्च करना चाहिए था, वो डेढ़ लाख करोड़ रुपये, तारों में कटिया डालकर हर साल लूट लिया जाता है. ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है.. कटिया कनेक्शन की वजह से कितने हादसे होते हैं. गर्मियों में इसकी वजह से कैसे ट्रांसफॉर्मर जलते हैं.. आपको ये भी देखना चाहिए. इसकी एक वजह देशभर में बिजली का बुनियादी ढांचा है. सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत देश के हर घर तक तार और मीटर तो पहुंचा दिए, लेकिन उस तार में दौड़ने वाली बिजली का दबाव सहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है ही नहीं. 

  • सबसे पहले देखिये देशभर के ट्रांसफार्मर्स की स्थिति कितनी दयनीय है.

  • भारत में हर साल करीब 13 लाख ट्रांसफॉर्मर फेल होते हैं. 

  • देश में ट्रांसफॉर्मर फेलियर की राष्ट्रीय औसत दर 10% है.. यानी हर 10 में से 1 ट्रांसफॉर्मर हर साल खराब होता है.

  • भारत के ट्रांसफार्मर्स की स्थिति कितनी खराब है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि विकसित देशों में ट्रांस्फार्मर्स फेलियर का औसत केवल 1 प्रतिशत है. यानी भारत में ये 10 गुना है.

  • भारत में हर साल लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो जाती है.

  • ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे हर साल देश में 2 से 3 बड़े और आधुनिक पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं.

  • वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनर्जी थिंक-टैंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली चोरी भारत में होती है.

  • इस चोरी की वजह से भारत की GDP को हर साल लगभग डेढ़ प्रतिशत का नुकसान होता है.

हर साल डेढ़ लाख करोड़ रुपयों की होती है लूट

यानी बिजली वितरण कंपनियों को जो पैसा तार बदलने, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर खर्च करना चाहिए था, वो डेढ़ लाख करोड़ रुपये, तारों में कटिया डालकर हर साल लूट लिया जाता है. ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है.. कटिया कनेक्शन की वजह से कितने हादसे होते हैं. गर्मियों में इसकी वजह से कैसे ट्रांसफॉर्मर जलते हैं. आपको ये भी देखना चाहिए. एक सवाल ये भी है कि क्या पावर संकट के लिए मुफ्त बिजली बांटने वाली राजनीति जिम्मेदार है? क्योंकि देखिए पंजाब, दिल्ली, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्य 125 से 300 यूनिट फ्री बिजली देते हैं. इसके अलावा कई राज्य सरकारें बिजली पर सब्सिडी देती हैं. जिससे राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनियों पर काफी ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है. वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत में बिजली सब्सिडी पर ढाई लाख करोड़ रुपये खर्च हुए. सब्सिडी की वजह से बिजली वितरण कंपनियों को सीधे तौर पर 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ.

पावर ग्रिड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा नहीं खर्च हो पा रहा

यानी सब्सिडी, बिजली वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है. इससे देश में पावर ग्रिड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है. बुनियादी ढांचे की मरम्मत के बजाय पैसा ऑपरेशनल खर्च में जा रहा है. इस वजह से ट्रांसफॉर्मर का जलना और पावर ग्रिड का फेल होना आम बात हो गई है. कुल मिलाकर भारत में पावर कट की कोई एक ठोस वजह नहीं है. लेकिन वजहें कई सारी हैं. एक तरफ सिस्टम बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं कर पा रहा है.. तो वहीं दूसरी तरफ मुफ्त वाली राजनीति भी सिस्टम को कमजोर कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस साल क्या आने वाले सालों में भी गर्मी इसी तरह आम आदमी को रुलाएगी..रात-रात भर जगाएगी. लिफ्ट में फंसाएगी.

यह भी पढ़ेंः भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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