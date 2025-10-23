गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन, बस्ती खाली करने के आदेश

Jammu illegal Rohingya:जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गैर-कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.जम्मू के बाहू इलाके में प्रशासन ने रोहिंग्या बस्तियों का पानी और बिजली सप्लाई काट दी है. यह कार्रवाई तहसीलदार बाहू के आदेश के बाद की गई है. साथ ही पुलिस द्वारा इन्हें बस्ती खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि तहसीलदार बाहू की ओर से पानी और बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंताओं को तुरंत सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए गए थे.

भारी दिक्कतों का सामना

आदेश के बाद दोनों विभागों ने मौके पर जाकर कार्रवाई की और पानी एवं बिजली आपूर्ति बंद करने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है.सरकार के आदेश के बाद अब इनके द्वारा बस्ती को खाली किया जा रहा है. इस दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अचानक बिजली और पानी काटे जाने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ज़ी मीडिया से बात करते हुए इन रोहिंग्या ने कहा कि हम कईं सालों से यहां रह रहे थे और जम्मू के राजौरी के एक शख्स ने इन्हें ये जगह किराए पर दी थी. इन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कहा गया है कि अगर ये बस्ती खाली नहीं करते तो इन्हें कठुआ के हीरानगर में स्थित detention सेंटर भेज दिया जाएगा.

रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए, हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को हीरानगर के detention सेंटर में बंद किया था. यह कार्रवाई जम्मू के चन्नी रमा इलाके की रोहिंग्या कॉलोनी में भी की गई है, जहां अब पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है. गौरतलब है कि बिहार चुनावों के बीच गैर-कानूनी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, और ऐसे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है.