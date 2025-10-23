Advertisement
trendingNow12972399
Hindi Newsदेश

गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन, बस्ती खाली करने के आदेश

Power water cut to illegal Rohingya: जम्मू के बाहू इलाके में गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन ने सख्ती की.बिजली-पानी की सप्लाई काट दी गई और बस्ती खाली करने के आदेश दिए गए. तहसीलदार बाहू के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई. रोहिंग्या समुदाय परेशान है, पुलिस ने डिटेंशन सेंटर भेजने की चेतावनी दी है.

 

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन, बस्ती खाली करने के आदेश

Jammu illegal Rohingya:जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने गैर-कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.जम्मू के बाहू इलाके में प्रशासन ने रोहिंग्या बस्तियों का पानी और बिजली सप्लाई काट दी है. यह कार्रवाई तहसीलदार बाहू के आदेश के बाद की गई है. साथ ही पुलिस द्वारा इन्हें बस्ती खाली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि तहसीलदार बाहू की ओर से पानी और बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंताओं को तुरंत सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए गए थे.

भारी दिक्कतों का सामना
आदेश के बाद दोनों विभागों ने मौके पर जाकर कार्रवाई की और पानी एवं बिजली आपूर्ति बंद करने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है.सरकार के आदेश के बाद अब इनके द्वारा बस्ती को खाली किया जा रहा है. इस दौरान रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अचानक बिजली और पानी काटे जाने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

ज़ी मीडिया से बात करते हुए इन रोहिंग्या ने कहा कि हम कईं सालों से यहां रह रहे थे और जम्मू के राजौरी के एक शख्स ने इन्हें ये जगह किराए पर दी थी. इन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कहा गया है कि अगर ये बस्ती खाली नहीं करते तो इन्हें कठुआ के हीरानगर में स्थित detention सेंटर भेज दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही
गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए, हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को हीरानगर के detention सेंटर में बंद किया था. यह कार्रवाई जम्मू के चन्नी रमा इलाके की रोहिंग्या कॉलोनी में भी की गई है, जहां अब पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है. गौरतलब है कि बिहार चुनावों के बीच गैर-कानूनी घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, और ऐसे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन की यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rajat Vohra

TAGS

Rohingya

Trending news

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी