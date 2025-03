Powerful Earthquake strikes Myanmar Thailand Videos: म्यांमार और थाईलैंड में आए खतरनाक भूकंप ने दोनों देशों में भारी तबाही मचा दिया है. सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हें, उन्हें देखकर आपका कलेजा फटजाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत, जिसके ऊपर एक क्रेन थी, को धूल के गुबार में ढहते हुए दिखाया गया, जबकि वहां मौजूद लोग चीखते-चिल्लाते हुए भाग रहे हैं. बैंकॉक में ऊंची-ऊंची छतों पर बने पूलों से पानी बहकर किनारे पर आ गया और कई इमारतों से मलबा गिरने लगा. भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में निर्माणाधीन अपार्टमेंट की इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इसकी प्रामाणिकता की तुरंत पुष्टि नहीं हो पाई हैं. आइए देखें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें तबाही का मंजर दिख रहा है.

This is horrifying. Praying for everyone impacted in this earthquake in Myanmar. pic.twitter.com/b6ZyPWebdM

— Mary Tiles Texas (@MaryTilesTexas) March 28, 2025

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत को भरभराकर जमीन में गिरते देखा गया है.

New visuals emerging from Myanmar show scenes of devastation. pic.twitter.com/M34bQVo1yR https://t.co/VLgVnJxMLo — Sidhant Sibal (@sidhant) March 28, 2025

म्यांमार से भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तीन मंजिला मकान को धाराशाई देखा जा रहा है. लोगों को भूकंप के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा जा रहा है.

Oh god terrible situation in Bangkok and Myanmar.

Hope everyone would be safe #earthquake #earthquakethailand pic.twitter.com/eT3tJvwAvK — suman (@suman_pakad) March 28, 2025

सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में आप देख सकते हैं लोग किस तरह भूकंप के आने के बाद भाग रहे हैं.

Most of the buildings in Mandalay, the epicenter of the earthquake in Myammar, collapsed.#earthquake #Bangkok #Tragedy #StayStrong #earthquake #แผ่นดินไหว #Bangladesh #Myanmar #Thailand pic.twitter.com/b25y9yhGXm