30000000 सैनिक और 25000 हाथी... कुछ ऐसे थे प्राचीन भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी पूरी दुनिया

Historical Empires Of India: प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसे साम्राज्य रहे, जिनकी शक्ति, सैन्य क्षमता और समृद्धि ने उस समय की दुनिया को प्रभावित किया. ऐतिहासिक ग्रंथों और अभिलेखों के अनुसार, इन साम्राज्यों ने न केवल उपमहाद्वीप बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित की थी. आइए जानते है भारत के उन ऐतिहासिक साम्राज्यों के बारे में जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है...

1. विक्रमादित्य का साम्राज्य

इस लिस्ट में पहला नाम विक्रमादित्य के साम्राज्य का आता है. बता दें, अवन्तिका जिसे उज्जैन भी कहा जाता है के सम्राट विक्रमादित्य का शासन लगभग 2294 वर्ष पूर्व अपनी चरम शक्ति पर था. महाकवि कालिदास की कृति ज्योतिर्विदभरण में वर्णित है कि उनके पास 3 करोड़ सैनिकों की विशाल सेना थी, 10 करोड़ वाहन, 25 हजार हाथी और 4 लाख समुद्री जहाजों का बेड़ा था. यह उनके साम्राज्य की व्यापकता और वैभव को दर्शाता है.

2. मौर्य साम्राज्य

इस लिस्ट में दूसरा नाम मौर्य साम्राज्य का आता है. बता दें, 321 ईसा पूर्व में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने मगध से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी. ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि चन्द्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्युकस निकेटर को दो बार पराजित कर बंधक बनाया था. बाद में दोनों के बीच संधि हुई और चन्द्रगुप्त ने सेल्युकस की पुत्री हेलन से विवाह किया. मौर्य साम्राज्य को प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता है.

3. चालुक्य राजवंश

इस सूची में तीसरा नाम चालुक्य राजवंश का आता है. जानकारी के अनुसार, चालुक्य वंश के सबसे प्रभावशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय माने जाते हैं, जिन्होंने 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया था. उन्होंने अपने चाचा मंगलेश को गृहयुद्ध में परास्त कर सत्ता प्राप्त की थी. उनके शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों में शामिल था.

4. गुप्त साम्राज्य

इस लिस्ट में चौथा नाम गुप्त साम्राज्य का आता था. गुप्त साम्राज्य का उदय 320 ईस्वी के आसपास चन्द्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में हुआ था और 510 ईस्वी तक यह साम्राज्य अपनी ताकत के लिए जाना जाता रहा. समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे. गुप्त काल को अक्सर भारत का 'स्वर्ण युग' भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान ने काफी उन्नति की थी.

5. चोल राजवंश

इस लिस्ट में पांचवा नाम चोल राजवंश का आता है. जानकारी के अनुसार, चोल साम्राज्य की नींव 850 ईस्वी के आसपास विजयालय चोल ने रखी थी. उनके उत्तराधिकारी राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने इसे दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बनाया था.

राजराजा चोल तंजावुर में विश्वप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं. बता दें, इन साम्राज्यों की उपलब्धियां और सैन्य कौशल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो प्राचीन भारत की शक्ति और वैभव की गवाही पूरी दुनिया को देते आ रहे है.