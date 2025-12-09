Advertisement
trendingNow13034233
Hindi Newsदेश

30000000 सैनिक और 25000 हाथी... कुछ ऐसे थे प्राचीन भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी पूरी दुनिया

Empires Of India: भारत के इतिहास में कई ऐसे साम्राज्य उभरे, जिन्होंने अपनी शक्ति, समृद्धि और प्रभाव के दम पर विश्व मंच पर विशेष पहचान बनाई. अपनी सामरिक क्षमता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव के कारण ये साम्राज्य न सिर्फ उपमहाद्वीप बल्कि दुनिया के कई देशों तक अपनी ताकत का एहसास कराते थे. इतिहासकारों का मानना है कि इन भारतीय राजवंशों के प्रभाव और वैभव को उस दौर की दुनिया ने भी मजबूरी में स्वीकार किया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Historical Empires Of India: प्राचीन भारत के इतिहास में कई ऐसे साम्राज्य रहे, जिनकी शक्ति, सैन्य क्षमता और समृद्धि ने उस समय की दुनिया को प्रभावित किया. ऐतिहासिक ग्रंथों और अभिलेखों के अनुसार, इन साम्राज्यों ने न केवल उपमहाद्वीप बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान स्थापित की थी. आइए जानते है भारत के उन ऐतिहासिक साम्राज्यों के बारे में जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है...

1. विक्रमादित्य का साम्राज्य

इस लिस्ट में पहला नाम विक्रमादित्य के साम्राज्य का आता है. बता दें, अवन्तिका जिसे उज्जैन भी कहा जाता है के सम्राट विक्रमादित्य का शासन लगभग 2294 वर्ष पूर्व अपनी चरम शक्ति पर था. महाकवि कालिदास की कृति ज्योतिर्विदभरण में वर्णित है कि उनके पास 3 करोड़ सैनिकों की विशाल सेना थी, 10 करोड़ वाहन, 25 हजार हाथी और 4 लाख समुद्री जहाजों का बेड़ा था. यह उनके साम्राज्य की व्यापकता और वैभव को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 2. मौर्य साम्राज्य

इस लिस्ट में दूसरा नाम मौर्य साम्राज्य का आता है. बता दें, 321 ईसा पूर्व में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने मगध से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी. ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि चन्द्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्युकस निकेटर को दो बार पराजित कर बंधक बनाया था. बाद में दोनों के बीच संधि हुई और चन्द्रगुप्त ने सेल्युकस की पुत्री हेलन से विवाह किया. मौर्य साम्राज्य को प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता है.

fallback

3. चालुक्य राजवंश

इस सूची में तीसरा नाम चालुक्य राजवंश का आता है. जानकारी के अनुसार, चालुक्य वंश के सबसे प्रभावशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय माने जाते हैं, जिन्होंने 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया था. उन्होंने अपने चाचा मंगलेश को गृहयुद्ध में परास्त कर सत्ता प्राप्त की थी. उनके शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियों में शामिल था.

fallback

4. गुप्त साम्राज्य

इस लिस्ट में चौथा नाम गुप्त साम्राज्य का आता था. गुप्त साम्राज्य का उदय 320 ईस्वी के आसपास चन्द्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में हुआ था और 510 ईस्वी तक यह साम्राज्य अपनी ताकत के लिए जाना जाता रहा. समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे. गुप्त काल को अक्सर भारत का 'स्वर्ण युग' भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान ने काफी उन्नति की थी.

fallback

5. चोल राजवंश

इस लिस्ट में पांचवा नाम चोल राजवंश का आता है. जानकारी के अनुसार, चोल साम्राज्य की नींव 850 ईस्वी के आसपास विजयालय चोल ने रखी थी. उनके उत्तराधिकारी राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने इसे दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बनाया था.

fallback

राजराजा चोल तंजावुर में विश्वप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं. बता दें, इन साम्राज्यों की उपलब्धियां और सैन्य कौशल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो प्राचीन भारत की शक्ति और वैभव की गवाही पूरी दुनिया को देते आ रहे है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

empires of india

Trending news

30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक इंडिगो से कैसे भाग निकले
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक इंडिगो से कैसे भाग निकले
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी