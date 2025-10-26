Explainer: मां को बच्चों के PPF खातों के ब्याज की रकम क्यों लौटानी पड़ी? केरल हाईकोर्ट के आदेश के समझें मायने

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) इनवेस्टमेंट का एक सबसे सुरक्षित और टैक्स सेविंग ऑप्शन माना जाता है. लेकिन इसके नियम काफ सख्त होते हैं. अगर आपने जरा सी चूक कर दी तो ये बचत भारी नुकसान में बदल जाती है. ताजा मामला केरल से सामने आ रहा है. केरल में एक मां ने अपने बच्चों के नाम पर PPF के खातों में एक निश्चित राशि से ज्यादा की रकम जमा कर दी. इस वजह से अब उसे अपने ब्याज से 6.87 लाख रुपए लौटाने पड़े. दरअसल इस स्कीम में वार्षिक निवेश की एक निर्धारित सीमा होती है. अगर आप इस सीमा से अधिक धनाराशि जमा करते हैं तो उस पर मिला अतिरिक्त ब्याज आपको लौटाना पड़ेगा. केरल हाईकोर्ट ने इस महिला को दिए गए फैसले में इसके नियमों का उल्लेख किया है.

ये मामला 22 मार्च 1999 का है जब एक मां ने अपने दो नाबालिग बच्चों सहित अपने लिए डाकघर में तीन पीपीएफ खाते खोले. पहला बच्चा 24 दिसंबर 2005 को वयस्क हुआ, जबकि दूसरा बच्चा 26 सितंबर 2007 को 18 वर्ष का हुआ. दोनों बच्चों के वयस्क होने के बावजूद मां ने जब भी संभव हुआ तब भी PPF खातों में पैसा जमा करना जारी रखा. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में डाकघर ने एक पत्र भेजकर मां को सूचित किया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968 के मुताबिक उनके तीनों पीपीएफ खातों में कुल राशि निर्धारित सीमा से अधिक जमा की गई थी. क्योंकि जब खाते खोले गए थे तब बच्चे नाबालिग थे. इसके परिणाम स्वरूप डाकघर ने तीनों पीपीएफ खातों से ब्याज के रूप में जमा हुए 6,87,021 रुपये वसूल कर लिए.

डाकघर की कार्रवाई से नाराज मां ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

डाकघर की इस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर मां ने केरल हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की. एकल पीठ के न्यायाधीश ने याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन डाकघर ने इस फैसले को केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी. इसके बाद केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में डाकघर की ओर से सुनवाई करते हुए 14 अगस्त को बताया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1968 की समीक्षा करने की बात कही. इटी की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने समीक्षा में नोट किया कि मां ने 22 मार्च 1999 को तीन PPF खाते खोले थे, जिसमें एक उनके लिए और दो उनके पहले और दूसरे बच्चे के लिए अलग-अलग खाते थे.

कोर्ट ने इसे PPF 1968 के नियम 3 का उल्लंघन बताया

पब्लिक प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1968 के नियम 3 के अनुसार, किसी व्यक्ति के लिए वार्षिक जमा की सीमा 1 लाख रुपये है जिसमें उनका व्यक्तिगत खाता और उनके संरक्षण में नाबालिगों के लिए खोले गए खाते शामिल हैं. जैसा कि योजना के नियम 3(1) में बताया गया है कि यह सीमा समय-समय पर बढ़ाई गई है. कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नियम 3 के तहत नाबालिग खातों में उनकी वयस्क होने तक की गई कोई भी अतिरिक्त जमा राशि को मां की जमा राशि माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि इसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1968 के नियम 3 के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन होगा.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड कानून क्या है?

केरल हाईकोर्ट ने प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1968 के विशिष्ट हिस्सों को प्रस्तुत किया गया जिसमें इन बातों पर प्रकाश डाला गया. नियम 3 और उसका स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से है, 'सदस्यता की सीमा:- (1) कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के लिए या अपने संरक्षकत्व में नाबालिग की ओर से, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 500 रुपये से कम और 1,50,000 रुपये से अधिक की राशि प्रति वर्ष जमा नहीं कर सकता.'

'किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते और अपने संरक्षण में नाबालिगों के लिए खोले गए खातों में प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये की जमा सीमा संयुक्त रूप से नियम 3(1) के तहत लागू होती है. यह सीमा HUF या व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के संगठन द्वारा खोले गए खातों के लिए अलग है, जैसा कि योजना के नियम 3(2) में उल्लिखित है.'

धारा 3 केंद्र को आधिकारिक गजट से PPF को लागू करने का अधिकार

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'पब्लिक प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1968 में धारा 3 और 4 शामिल हैं, जो प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करती हैं. धारा 3 केंद्र सरकार को आधिकारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना स्थापित करने और लागू करने का अधिकार देती है. यह सामान्य जनता के लिए एक प्रोविडेंट फंड स्थापित करने की अनुमति देती है. यह धारा निर्धारित करती है कि योजना में अनुसूची में विस्तृत मामलों को शामिल किया जा सकता है, जो इस अधिनियम को छोड़कर अन्य मौजूदा कानूनों पर प्रभावी होगी. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को आधिकारिक गजट अधिसूचनाओं के माध्यम से योजना को संशोधित, पूरक या परिवर्तन करने का अधिकार है.'

धारा 4 के मुताबिक नाबालिगों के अभिभावक कर सकते हैं फंडिंग

धारा 4 निर्दिष्ट करती है कि व्यक्ति अपने लिए या नाबालिगों के संरक्षक के रूप में फंड में योगदान कर सकते हैं. ये योगदान योजना के ढांचे में निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप होने चाहिए. केरल हाईकोर्ट द्वारा PPF खाता ब्याज गणना की जांचखाता दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद, कोर्ट ने निर्धारित किया कि 6,87,021 रुपये की कुल जब्त ब्याज राशि केवल नाबालिग खातों से संबंधित थी, जब तक कि वे कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे. इसके बाद, इन खातों का संचालन नियमित भुगतान और ब्याज वितरण के साथ याचिकाकर्ताओं से प्रतिवादियों तक जारी रहा. वयस्क होने के बाद ब्याज वितरण को लेकर कोई विवाद नहीं रहा.

