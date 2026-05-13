अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली पुलिस के कोर्डिनेशन से रेड कॉर्नर नोटिस जारी आरोपी प्रभदीप सिंह का अजरबैजान से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया है.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और दिल्ली पुलिस के कोर्डिनेशन से रेड कॉर्नर नोटिस जारी आरोपी प्रभदीप सिंह का अजरबैजान से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया है. प्रभदीप सिंह दिल्ली के स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज NDPS Act, 1958 की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामले में वांटेड था. इस मामले में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए थे और कई सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी को इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य आयोजक बताया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर CBI ने इंटरपोल चैनलों के जरिए आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था.
बाद में अजरबैजान की एजेंसियों ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया. इसके बाद भारत की ओर से प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा गया. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आरोपी का सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पण कराया गया.
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दिल्ली पुलिस की तीन सदस्यीय एस्कॉर्ट टीम आरोपी को वापस लाने के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू गई थी. टीम आरोपी प्रभदीप सिंह को लेकर 13 मई 2026 को दिल्ली पहुंची.
भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में CBI, BHARATPOL के जरिए देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है. MEA, MHA और विभिन्न जांच एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में 160 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है.
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