PM आवास योजना में 'घपला', TMC नेता को महिलाओं ने घेरा, सिर पर कई बार मारे अंडे

Pradhanmantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी नेता के लिए गले की फांस बन गई. दुर्गापुर में योजना को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब स्थानीय महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक नेता से सवाल-जवाब किए. महिलाओं का आरोप था कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में उनके नाम ऐसे लाभार्थियों के तौर पर दिखाए गए थे, जिनको घर मिल चुका है. लेकिन असलियत में उन्हें इस योजना के तहत न तो घर मिला और न ही कोई अन्य फायदा. विरोध-प्रदर्शन के दौरान, कथित तौर पर नेता के सिर पर अंडे फेंके गए.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना कोक ओवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले आनंदपुर इलाके में हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि TMC नेता बिस्वजीत, जिन्हें 'बिशु माझी' के नाम से भी जाना जाता है, ने कई गरीब परिवारों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिलेंगे. उन्होंने दावा किया कि योजना के लिए उनसे जरूरी दस्तावेज तो ले लिए गए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें वादा किया गया घर नहीं मिला.
यह मामला तब सामने आया जब कुछ निवासियों ने हाल ही में योजना के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की. उन्होंने दावा किया कि उनके नाम के आगे स्टेटस 'सफल' दिखाया जा रहा था, जबकि उन्हें न तो पक्का घर मिला था और न ही आवास योजना का कोई फायदा.
इस कथित गड़बड़ी से नाराज महिलाओं के एक समूह ने माझी को घेर लिया और उनसे जवाब मांगा. बहस के दौरान, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर कई बार उनके सिर पर अंडे फेंके. यह भी आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें पूरे इलाके में घुमाया.
इस घटना के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया और निवासियों ने इस बात की जांच की मांग की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम सफल लाभार्थियों के तौर पर कैसे दर्ज हो गए. निवासियों ने यह भी सफाई मांगी है कि क्या कथित लाभार्थियों के नाम पर फंड या आवास सहायता जारी की गई थी और अगर ऐसा हुआ, तो इसका फायदा किसे मिला. इन आरोपों पर स्थानीय प्रशासन और TMC नेता की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.