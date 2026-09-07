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PM आवास योजना में 'घपला', TMC नेता को महिलाओं ने घेरा, सिर पर कई बार मारे अंडे

Bengal News: बंगाल के दुर्गापुर में कई लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सफल लाभार्थियों की सूची में मौजूद हैं. लेकिन असल में ना तो उनको इस योजना के तहत घर मिला है और ना ही कोई अन्य फायदा. इसी को लेकर महिलाओं ने स्थानीय टीएमसी नेता को घेर लिया.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 07, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:55 AM IST
PM आवास योजना में 'घपला', TMC नेता को महिलाओं ने घेरा, सिर पर कई बार मारे अंडे

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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