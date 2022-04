Pradhanmantri Sangrahalaya: जब PM मोदी ने खुद खरीदा प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट

PM Narendra Modi inaugurate Pradhanmantri Sangrahalaya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (14 अप्रैल) को आंबेडकर जयंती के अवसर पर राजधानी दिल्ली के तीन मूर्ति भवन परिसर में देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक नवनिर्मित संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस संग्रहालय का उद्घाटन आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे 'आजादी के अमृत महोत्सव' के दौरान किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, मोदी की परिकल्‍पना से मार्गदर्शित यह संग्रहालय देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि है.

देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का दौरा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 'प्रधानमंत्री संग्रहालय' में पहला टिकट (Pradhanmantri Sangrahalaya Ticket) खरीदा और उसके बाद एंट्री ली.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi buys the first ticket at 'Pradhanmantri Sangrahalaya' as he visits the museum dedicated to the country's Prime Ministers since Independence

(Source: PMO) pic.twitter.com/yhPeJGR8md

