पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका

तारीख 3 फरवरी, सुबह का वक्त, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए के नेताओं की बैठक होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया जाता है और पीएम को माला पहनाने के लिए जो शख्स आगे आते हैं वह प्रफुल पटेल होते हैं. कुछ लोगों ने गौर किया होगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिए. प्रफुल एनसीपी (अजित पवार) की पार्टी से आते हैं. कुछ घंटे बीते ही थे कि उन्होंने शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया.

हां, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने मर्जर की अटकलों को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि दोनों गुटों का समन्वय केवल निकाय चुनावों में वोट बंटने से रोकना था. यह बयान सीधे शरद पवार के लिए झटका है जिन्होंने भतीजे अजित पवार के प्लेन क्रैश में दुखद निधन के बाद कहा था कि दोनों पार्टियों के विलय की घोषणा 12 फरवरी को होनी थी.

दिल्ली में प्रफुल पटेल ने पत्रकारों से कहा कि मैं काल्पनिक सवालों पर बात नहीं करूंगा. मैं सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में बात करूंगा, जैसी वह आज है. उन्होंने कहा, 'स्थानीय चुनावों के बारे में अजीत दादा ने कहा था कि हम सब अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. आगे बोले कि अगर हमारे वोट बंट जाते हैं तो इसका नतीजों पर असर पड़ सकता है इसलिए, उन्होंने शरद पवार ग्रुप के साथ तालमेल बिठाकर सहमति बनाने का सुझाव दिया. बस इतनी ही बात हुई थी.'

पार्टी लीडरशिप की स्थिति स्पष्ट करते हुए पटेल ने कहा कि वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर अजीत पवार की मौत के बाद बदलाव का प्रबंधन उनकी जिम्मेदारी थी. नेशनल प्रेसिडेंट के पद पर चल रही अटकलों पर भी उन्होंने कहा कि मैं इस रेस में नहीं हूं. दरअसल, राज ठाकरे ने पिछले दिनों कहा था कि अजित पवार की पार्टी को 'पटेल' लीड नहीं करना चाहिए. संजय राउत ने कहा था कि लीडर जाधव, पाटिल या कांबली होना चाहिए.