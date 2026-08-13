'जेल है या प्राइवेट कमरा?' दुष्कर्म के दोषी पूर्व सांसद के 'VIP ट्रीटमेंट' का VIDEO लीक, जेल महकमे में हड़कंप

Prajwal Revanna jail mobile video: रेप केस में बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का जेल से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वे अपनी कोठरी के अंदर सादे कपड़ों में आराम से मोबाइल फोन पर बात करते दिख रहे हैं. हाई-सिक्योरिटी वाली परप्पना अग्रहारा जेल में मिले इस 'वीआईपी ट्रीटमेंट' ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि इतना महंगा फोन कोठरी तक कैसे पहुंचा और यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया?
मामले के तूल पकड़ते ही जेल के महानिदेशक (DG) आलोक कुमार ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इरण्णा रंगापुर को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. प्रज्वल रेवन्ना और प्रताप राय के खिलाफ कर्नाटक जेल अधिनियम और BNS की धाराओं के तहत नई FIR दर्ज की गई है.
मंगलवार यानी 11 अगस्त को सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने लगभग 100 पुलिसकर्मियों के साथ जेल में अचानक छापेमारी की थी. यह तलाशी दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक चली. अधिकारियों ने रेवन्ना और दूसरे कैदी प्रताप राय की साझा कोठरी से एक 'रेडमी 5G स्मार्टफोन', चार्जर, पेन ड्राइव और स्क्रिबलिंग पैड बरामद किया था, जिसके बाद रेवन्ना का फोन पर बात करते हुए वीडियो सामने आया है.
जांच में पता चला है कि बरामद फोन में व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे कई ऐप्स मौजूद थे. ये सभी ऐप्स पासवर्ड से सुरक्षित थे. पूछताछ में कैदियों ने पासवर्ड बताने से साफ मना कर दिया, हालांकि, दोनों ने माना कि वे अपने परिवार और वकीलों से बात करने के लिए इस फोन का यूज करते थे.
दरअसल, एक विशेष अदालत ने अगस्त 2025 में प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न और सबूत मिटाने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. कोर्ट का कहना था कि बाहर आने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं. वह जनता दल (सेक्युलर) यानी JDS के पूर्व सांसद हैं और उन्होंने 2019 से 2024 तक कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था. मई 2024 में कथित यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो कांड में नाम सामने आने के बाद उन्हें JDS पार्टी से निलंबित कर दिया गया था.