IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी

IPS Suicide Case: हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है. इस घटना के बाद वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने बुधवार को विवादस्पद बयान दिया. प्रकाश अंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके सनातन धर्म की तुलना अस्पृश्यता से की. उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग अस्पृश्यता पर विश्वास रखते हैं और प्राण लेते हैं.

2001 बैच के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मौजूद अपने आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. जिसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने लिखा,'सनातन धर्म = अस्पृश्यता. सनातन धर्म अस्पृश्यता में विश्वास करता है और प्राण लेता है.' यह टिप्पणी पूरन कुमार की मौत को जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए की गई है.

IPS ने लिखा 9 पन्नों का सुसाईड नोट

प्रकाश अंबेडकर ने हाल ही में सुनारिया जेल के अधीक्षक पद पर ट्रांसफर किए गए थे, जहां राम रहीम जैसे बड़े अपराधी कैद हैं. पूरन दलित समुदाय से थे. पुलिस के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पूरन कुमार ने अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को गोली मार ली और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. अधिकारी ने 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें 15 वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के नाम हैं, जिससे राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारी जातिवाद और पक्षपात के आरोपों के घेरे में आ गए हैं.

एएसआई ने भी की खुदकुशी

इस मामले में एक और मोड़ आया जब 14 अक्टूबर को रोहतक के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली. लाठर ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. हालांकि पूरन के परिवार का कहना है कि आईपीएस अधिकारी ने दबाव के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाया था. हरियाणा सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं लेकिन विपक्ष ने इसे दलित उत्पीड़न का प्रतीक बताया.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.