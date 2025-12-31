Advertisement
trendingNow13060028
Hindi Newsदेशप्रलय से लेकर पिनाका तक... 9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?

प्रलय से लेकर पिनाका तक... 9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?

India Successfull Weapons Test 2025: भारत ने इस साल सुरक्षा के मामलों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें बीते 9 दिनों में 4 घातक हथियारों के टेस्ट भी शामिल हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 31, 2025, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रलय से लेकर पिनाका तक... 9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?

India Weapons Test 2025: साल 2025 में भारतीय सेना ने अपने नाम कई उपलब्धियां हासिल कीं. एक ओर जहां मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो वहीं इस साल ब्रह्मोस और पिनाका जैसे फायरपावर रॉकेट में भी बड़ी प्रगति देखने को मिली. 1 दिसंबर 2025 को दक्षिणी कमान की एक ब्रह्मोस यूनिट ने अंडमान-निकोबार कमांड की मदद से वास्तविक जंग जैसी परिस्थितियों में मिसाइल को फायर किया. इसके अलावा आज 31 दिसंबर 2025 को 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण भी हुआ.   

समंदर में बनाया दबदबा 

मिसाइल और रॉकेट के बाद भारत ने 23 दिसंबर 2025 को K4 मिसाइल का परीक्षण किया. यह परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है. इस मिसाइल टेस्ट से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम हैं. KF4 को DRDO ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित किया है. इस मिसाइल की तैनाती साफ संदेश देती है की भारत अब लगातार समंदर में अपनी न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता बनाए रख सकता है. 

ये भी पढ़ें- दुश्मनों पर तबाही मचाने के लिए तैयार 'प्रलय', DRDO ने किया नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 

Add Zee News as a Preferred Source

 

हवाई खतरों के लिए बड़ी तैयारी 

DRDO ने 23 दिसंबर 2025 को नेक्स्ट जेनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम यानी आकाश NG के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया. यह मिसाइल सिस्टम पूर्ण रूप से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस है. इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी (RF) सीकर लगाया गया है. यह अपने टारगेट को सटीक तरीके से पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है. इस सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर और ऊंचाई 18 किलोमीटर है. यह एकसाथ कई टारगेट को अपना निशाना बना सकता है. इतना ही नहीं आकाश NG आराम से हेलिकॉप्टर, ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और एयर टू सर्फेस मिसाइलों जैसे बड़े खतरों का मुकाबला कर सकती है.  

ये भी पढ़ें- कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ से खरीदे जाएंगे दुश्मनों के 'काल'

दुश्मनों को तबाह करेंगे ये शूरवीर 

भारत ने आज ही नए साल से एक दिन पहले बुधवार 31 दिसंबर 2025 को स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. इसका परीक्षण सुबह लगभग 10 बजे ओडिशा तट से दूर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईलैंड पर किया गया. यह स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलरडार इंस्टॉलेशन, कमांड सेंटर और एयरस्ट्रिप्स समेत रणनीतिक लक्ष्यों पर आराम से सटीक हमला कर सकती है. इसके अलावा 29 दिसंबर 2025 को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का भी सफल परीक्षण किया गया. यह दुश्मन के इलाके को चंद सेकेंड में तबाह कर सकता है. भारत अपनी इन उपबल्धियों से दुश्मनों को साफतौर पर संदेश दे रहा कि अगर इस बार किसी भी तरह का खतरा हुआ तो इससे निपटने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है. कभी भी जरूरत पड़ने पर भारत अपनी इन उपलब्धियों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाने वाला है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

National News

Trending news

9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार