/शिक्षा मंत्रालय संभालते ही प्रह्लाद जोशी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां, पहली ही परीक्षा होगी सबसे कठिन

Pralhad Joshi, Education Minister, key challenges: बीते दो सालों से लगातार नीट परीक्षा लीक से लेकर सीबीएससी में कॉपी चेक घोटाले तक धर्मेंद्र प्रधान की नाकामियों के किस्सों की परिणति आखिरकार उनके इस्तीफे के साथ खत्म हुई. सीजेपी के आरोपों के मुताबिक पटरी से उतर चुके देश के एजुकेशन सिस्टम को सही ट्रैक पर वापस लाने की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को मिली है. नए शिक्षा मंत्री जोशी के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री की कुर्सी को संभालना आसान नहीं है, क्योंकि इस मंत्रालय का प्रभार मुलायम, खुशबूदार, मखमली मुकुट नहीं, बल्कि कांटों भरा ताज है.
जोशी के सामने सिस्टम को सुधारने की कई बड़ी चुनौतियां हैं. NEET पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन के खत्म होने के बाद उनकी पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी भारत की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर जनता का भरोसा फिर से कायम करना होगी.
26 जुलाई यानी रविवार को प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया. जोशी पहले से ही केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री हैं और अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.
Today, I assumed charge as the Union Minister for Education.
I am grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for placing his faith in me and entrusting me with this responsibility. I accept it with humility and a deep sense of duty.
ಇಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ… pic.twitter.com/Ge2ulvf3L8
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 26, 2026
धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था. प्रदर्शनकारी NEET पेपर लीक मामले को लेकर उनकी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे थे. अपने इस्तीफे में प्रधान ने कहा कि यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है और पिछले 10 दिनों में हुई घटनाओं से वे बेहद व्यथित हैं.
अपना कार्यभार संभालने के बाद प्रह्लाद जोशी ने कहा, 'मैं इस जिम्मेदारी को कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ स्वीकार करता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया. पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले चार-पांच वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने और कई महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने का काम किया. प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा.'
परीक्षा प्रणाली पर जनता का भरोसा दोबारा कायम करना: जोशी की सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर छात्रों और अभिभावकों का विश्वास वापस जीतना होगी. उन्हें NEET विवाद और देशव्यापी छात्र आंदोलनों के राजनीतिक व सामाजिक प्रभावों से भी निपटना होगा. साथ ही परीक्षा रद्द होने से मानसिक तनाव झेलने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए राहत के उपाय भी करने होंगे.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में बड़े सुधार: शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में प्रशासनिक सुधार लागू करने होंगे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हों. उन्हें नकल और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून लागू करने, कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पारंपरिक पेन-पेपर परीक्षा प्रणाली से सुरक्षित कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) की ओर बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना होगा.
नई शिक्षा नीति (NEP) का प्रभावी क्रियान्वयन: प्रह्लाद जोशी को विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना होगा. साथ ही उन्हें शिक्षा मंत्रालय के विशाल प्रशासनिक ढांचे का संचालन करना होगा और उपभोक्ता मामले तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे अपने अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन भी बनाना होगा.
अब देखना होगा कि नए मंत्री प्रह्लाद जोशी इस सिस्टम को कैसे सुधारेंगे.