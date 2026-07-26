Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /यह मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है.... शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही क्या बोले प्रल्हाद

यह मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है.... शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही क्या बोले प्रल्हाद

Pralhad Joshi: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने मंत्रालय मिलने पर पीएम मोदी का आभार जताया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 26, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:30 PM IST
यह मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है.... शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही क्या बोले प्रल्हाद

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रधान के बाद जोशी की शिक्षा मंत्रालय में अग्निपरीक्षा, ये हैं 3 सबसे बड़ी चुनौतियां
Pralhad Joshi50 min ago
2
bollywood actress tattoo photo1 hr ago
3
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago
4
ITR1 hr ago
5
Pralhad Joshi1 hr ago