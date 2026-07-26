/यह मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है.... शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही क्या बोले प्रल्हाद

Education Minister: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार ( 26 जुलाई 2026) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा स्वीकार करने के बाद यह जिम्मेदारी ली.
पदभार ग्रहण करते हुए जोशी ने कहा कि वह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और विभाग से परिचित हो रहे हैं. उन्होंने शिक्षा को अपने लिए एक नया विषय बताया. 'TOI'की रिपोर्ट के मुताबिक, जोशी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है और कोई बड़ी टिप्पणी करने से पहले वह मंत्रालय को समझने के लिए समय लेंगे. उन्होंने कहा,' प्रधानमंत्री ने मुझ पर पूरा भरोसा जताते हुए मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है.'
प्रल्हाद जोशी ने कहा,' मैं कल कर्नाटक में था. मैं कल रात यहां पहुंचा और आज सुबह कार्यभार संभालने आया. मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है. मैं यहां सभी डीटेल्स को और लिए जाने वाले फैसलों की समीक्षा कर रहा हूं. मैं जानकारी जुटा रहा हूं और पूरे मंत्रालय के कामकाज को समझने की कोशिश कर रहा हूं.आज हमारी लगातार बैठकें हुईं. यह मेरे लिए एक नया सबजेक्ट है. मैंने आज कार्यभार संभाला और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की.'
प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पीएम मोदी का आभार जताया. उन्होंने अपने 'X'प्लेटफॉर्म पर लिखा,' आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला. मुझ पर भरोसा जताने और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं.मैं इसे विनम्रता और कर्तव्य-बोध के साथ स्वीकार करता हूं.'
Today, I assumed charge as the Union Minister for Education.
I am grateful to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji for placing his faith in me and entrusting me with this responsibility. I accept it with humility and a deep sense of duty.
ಇಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ… pic.twitter.com/Ge2ulvf3L8
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 26, 2026
बता दें कि प्रल्हाद जोशी को बीते शनिवार ( 26 जुलाई 2026) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया. राष्ट्रपति भवन के एक बयान के मुताबिक, जोशी शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने के साथ-साथ अपने मौजूदा विभागों का कार्यभार भी संभालते रहेंगे. प्रल्हाद जोशी वर्तमान में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समेत न्यू एंड रीन्यूबल एनर्जी मंत्री हैं. इससे पहले वह कोल, माइंस एंड पार्लियमेंट्री अफेयर्स के मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं.