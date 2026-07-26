/यह मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है.... शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही क्या बोले प्रल्हाद

बता दें कि प्रल्हाद जोशी को बीते शनिवार ( 26 जुलाई 2026) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया. राष्ट्रपति भवन के एक बयान के मुताबिक, जोशी शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने के साथ-साथ अपने मौजूदा विभागों का कार्यभार भी संभालते रहेंगे. प्रल्हाद जोशी वर्तमान में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन समेत न्यू एंड रीन्यूबल एनर्जी मंत्री हैं. इससे पहले वह कोल, माइंस एंड पार्लियमेंट्री अफेयर्स के मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं.