क्यों जरूरी है डॉ प्रमोद सावंत का गोवा का CM होना? कहा जाता है 'नेता नेक्स्ट डोर'

Who will be Goa CM: गोवा में सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों की जरुरत है. बीजेपी के पास 20 सीटें हैं. जिसे 4 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल रहा है. इस बार कांग्रेस 11 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही.