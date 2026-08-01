/कौन हैं एक्टिविस्ट प्रणब डोले? कोर्ट ने दी जमानत, पर जेल से बाहर आने से पहले ही लगा NSA; जानिए पूरा विवाद

Pranab Dole NSA invoked Assam Government: असम के विश्वप्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क के पास प्रस्तावित एक लग्जरी होटल प्रोजेक्ट के विरोध की गूंज अब और तेज हो गई है. स्थानीय आदिवासियों और पर्यावरण के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले प्रमुख कार्यकर्ता प्रणब डोले की मुश्किलें अचानक बढ़ गई हैं. स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के ठीक 24 घंटे के भीतर असम सरकार ने उन पर बेहद सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) तामील कर दिया है. असम सरकार के इस कदम के बाद, कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद प्रणब डोले को जेल में ही रहना पड़ेगा. सरकार का तर्क है कि डोले की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं.
मामला काजीरंगा नेशनल पार्क से सटे इंग्ले पाथर इलाके का है, जहां एक फाइव स्टार लग्जरी होटल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. प्रणब डोले और स्थानीय ग्रामीण पिछले लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. उनका आरोप है कि इस लग्जरी होटल से काजीरंगा के नाजुक इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचेगा और स्थानीय मूल निवासियों को अपनी जमीनों से बेदखल होना पड़ेगा. 28 जून को इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हुए एक बड़े प्रदर्शन के सिलसिले में गोलाघाट पुलिस ने 12 जुलाई को प्रणब डोले समेत पांच प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था.
पुलिस ने अपनी FIR में दावा किया था कि प्रणब डोले और उनके 50 से अधिक साथी घातक हथियारों (छुरा और धारदार लाठियों) से लैस होकर निर्माणाधीन साइट पर घुसे, पुलिस पर हमला किया और भीड़ को उकसाया. हालांकि, 29 जुलाई को गोलाघाट के एडिशनल सेशन जज ने पुलिस के इन दावों की हवा निकाल दी. डोले को जमानत देते हुए अदालत ने बेहद अहम टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई वीडियो फुटेज या सबूत नहीं है जो प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के दावों को साबित कर सके. जांच के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों के पास से कोई घातक हथियार बरामद करने में पूरी तरह नाकाम रही.
अदालत से राहत मिलने के बाद जैसे ही प्रणब डोले के गोलाघाट जिला जेल से बाहर आने की उम्मीद बंधी, राज्य सरकार ने नया पैंतरा चल दिया. गोलाघाट के SSP की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने डोले पर प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) के तहत NSA लगा दिया. सरकारी आदेश में कहा गया है कि यदि प्रणब डोले को रिहा किया गया, तो इस बात की पूरी आशंका है कि वे बाहर आकर राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आंदोलनों को दोबारा हवा देंगे. फिलहाल, इस कार्रवाई के बाद असम में मानवाधिकार संगठनों और पर्यावरणविदों के बीच सरकार के रवैये को लेकर आक्रोश बढ़ गया है.