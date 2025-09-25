Advertisement
DNA: 'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण

DNA Analysis: DNA मित्रों अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं. जो भले ही किसी अखबार या न्यूज चैनल के लिए एक रूटीन न्यूज़ हो लेकिन हमारे लिए ये वो बड़ी खबर है. जिसने सालों पहले गढ़े गए कथित भगवा या हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त करके रख दिया है हमारे इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 25, 2025, 11:49 PM IST
DNA Analysis: DNA मित्रों अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं. जो भले ही किसी अखबार या न्यूज चैनल के लिए एक रूटीन न्यूज़ हो लेकिन हमारे लिए ये वो बड़ी खबर है. जिसने सालों पहले गढ़े गए कथित भगवा या हिंदू आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त करके रख दिया है हमारे इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक तस्वीर बेहद गौर से देखनी चाहिए. आज सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स ने इस तस्वीर को शेयर किया इस तस्वीर में बीच में आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं. उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है जिन्हें भारतीय सेना ने प्रमोशन देकर कर्नल बनाया है. ये तस्वीर अधिकतर वेटरंस यानी पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा शेयर की गई है और हर बार इस तस्वीर के साथ एक ही बात लिखी गई है. 17 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार कर्नल पुरोहित को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे.

17 साल का लंबा वक्त बीत चुका है शायद कुछ लोग कर्नल प्रसाद पुरोहित को भूल भी गए हों लेकिन हम नहीं भूले हैं. इसी वजह से आज हम सबको भारतीय सेना के इस वीर से जुड़ा वो केस याद दिलाना चाहते हैं...जब राजनीतिक गलियारों में भगवा या यूं कहें कि हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था और कर्नल पुरोहित जैसे सेना अधिकारी को इस एजेंडा में बलि का बकरा बना दिया गया था. कर्नल पुरोहित के साथ हुए अन्याय को तह तक समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा कथित भगवा आतंकवाद और कर्नल पुरोहित से जुड़ी ये कहानी शुरु होती है कुख्यात मालेगांव ब्लास्ट से.

29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था. ये बम एक मोटरसाइकिल में फिट किया गया था. इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 95 लोग घायल हो गए थे. जब ये मामला महाराष्ट्र ATS के पास पहुंचा तो जांच में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत कुल 11 लोगों पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए. हम आपको यहां याद दिला देना चाहते हैं कि उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार और केंद्र में UPA की सरकार थी. जिस वक्त मालेगांव धमाका हुआ था. उस वक्त कर्नल पुरोहित भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में सेवाएं दे रहे थे. मालेगांव ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाए जाने के बाद पूरे देश में एक नया नैरेटिव सुनाई देने लगा जो था भगवा या हिंदू आतंकवाद. ये नैरिटव किस तरह फैला या फैलाया गया ये भी आपको बेहद गौर से समझना चाहिए.

25 अगस्त 2010 को तत्कालीन यूपीए सरकार में गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा था हालिया बम धमाकों को लेकर हुई जांच से भगवा आतंकवाद पर खुलासा हुआ है. इसके बाद वर्ष 2013 में यूपीए सरकार में ही गृहमंत्री की भूमिका निभा रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा था बीजेपी और संघ के कैंप्स में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है. ऐसे बयानों के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी अपने बयानों में भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया हालांकि राजनीतिक बयानबाजी को छोड़कर भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कभी साबित नहीं की जा सकी लेकिन इस हिंदू या भगवा विरोधी नैरेटिव को कई ऐसे पत्रकारों और मीडिया हाउसेस ने भी हाथों हाथ लिया जो एजेंडा के वायरस से ग्रसित थे. 

एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस ने अपनी हेडलाइन में लिखा था HINDU TERRORISM DEBATE GRIPS INDIA यानी भारत में हिंदू आतंकवाद पर बहस छिड़ गई है तो अमेरिका के एक मशहूर अखबार ने मालेगांव ब्लास्ट की खबर पर हेडलाइन बनाई थी. INDIAN POLICE SAY THEY HOLD 9 FROM HINDU TERROR CELL य़ानी पुलिस ने जानकारी दी है कि हिंदू आतंकी गुट के 9 सदस्य पकड़े गए हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे देशों में ही कथित भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को हवा दी गई..हमारे देश में भी कुछ कथित बुद्धीजीवियों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस झूठी थ्योरी का बार-बार प्रचार-प्रसार किया मगर आज जब कर्नल पुरोहित को अपना सम्मान वापस मिला तो इनमें से कई किरदार मानों अपनी जुबान सिलकर बैठे हैं लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे हम कर्नल पुरोहित के सम्मान से जुड़ी इस खबर की हर डीटेल आपको बताएंगे अब हम आपको मालेगांव ब्लास्ट केस में हुई या यूं कहें कि जानबूझकर की गई उन खामियों को बताने जा रहे हैं. जिनकी वजह से कर्नल पुरोहित को 17 साल तक अपने दामन पर लगे झूठे दाग को मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. 

जब महाराष्ट्र ATS ने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी तब कर्नल पुरोहित पर धमाके के लिए RDX सप्लाई करने का संगीन इल्जाम लगाया गया था. जब इन आरोपों की NIA ने जांच की तो सामने आया कि जिस RDX का जिक्र ATS ने किया था वो कर्नल पुरोहित नहीं लाए थे बल्कि वो उनके दफ्तर में प्लांट किया गया था. इसी वजह से कुछ हलकों में आज भी कहा जाता है कि भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी को सच साबित करने के लिए अलग-अलग साजिशें रची गई थीं. मालेगांव ब्लास्ट और कथित भगवा आतंकवाद के इस केस में कर्नल पुरोहित के साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था. साध्वी प्रज्ञा कई बार कह चुकी हैं कि इस मामले की शुरुआती जांच मेँ शामिल अधिकारियों का सिर्फ एक ही मकसद था भगवा आतंकवाद की थ्योरी को किसी भी तिकड़म से सच साबित करना. ऐसे ही एक इंटरव्यू में साध्वी प्रज्ञा ने बताया था कि  उन्हें किस हद तक टॉर्चर किया गया था साध्वी प्रज्ञा के ये शब्द आपको भी ध्यान से सुनने और समझने चाहिए.

साध्वी प्रज्ञा ने कहा था मुझे गैरकानूनी तरीके से 13 दिन तक जेल में रखा गया था. पहले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बातचीत करने से पहले ही पीटना शुरू कर दिया मुझे एक चौड़ी चमड़े की बेल्ट से पीटा गया था. उस बेल्ट की मार इतनी तेज होती थी कि दो तीन बेल्ट पड़ने के बाद पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था. 17 साल तक चले इस मुकदमे में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित बरी हो चुके हैं प्रसाद पुरोहित अब लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल बन चुके हैं लेकिन 17 साल तक चले इस संघर्ष की वजह से कुछ सवाल जरूर उठते हैं.

पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भगवा आतंकवाद की कथित थ्योरी को सच साबित की कोशिशों के  पीछे मकसद क्या था. क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी का मकसद देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बदनाम करना था या फिर भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग तुष्टिकरण की राजनीति के लिए किया गया. इन सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये एक कटु सत्य है कि भगवा आतंकवाद की इस थ्योरी ने कर्नल पुरोहित से काफी कुछ छीन लिया. जिस वक्त कर्नल पुरोहित को गिऱफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र तकरीबन 37 वर्ष थी और वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे. अगर मालेगांव और भगवा आतंकवाद का ये झूठा नैरेटिव नहीं गढ़ा जाता तो शायद आज वो कम से कम ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल के पद तक तो पहुंच ही जाते.

कर्नल पुरोहित पर एक किताब भी लिखी गई है इस किताब की लेखिका स्मिता मिश्रा से जब हमने कर्नल पुरोहित और उनके परिवार के संघर्ष के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि कर्नल पुरोहित जैसे देशभक्त को उनके ही देश के सिस्टम ने धोखा दिया है. कर्नल पुरोहित से जुड़ा ये विश्लेषण देखने के बाद शायद आपके मन मस्तिष्क में भी सिस्टम के लिए सवाल और कर्नल पुरोहित के लिए संवेदनाएं जाग गई होंगी हम आपसे बस इतनी अपील करेंगे कि इन संवेदनाओं में कही भी बेचारगी जैसी भावना को मत आने दीजिएगा क्योंकि कर्नल पुरोहित एक वीर राष्ट्रभक्त हैं और इसका एक प्रमाण कुछ ही महीनों पहले दिखा था बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित जब अदालत से निकले थे तो मौके पर मौजूद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था क्या उन्हें इस बात का दुख नहीं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे इस सवाल पर कर्नल पुरोहित का जवाब आपको गौर से देखना चाहिए. जवाब में कर्नल पुरोहित ने कहा था मेरा दृढ़ विश्वास कभी डिगा नहीं है. अब मैं  दोबारा पूर्ण समर्पण के साथ अपने देश की सेवा करूंगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

