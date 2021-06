नई दिल्ली: प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की फेक फोटो शेयर कर दी. सोशल मीडिया पर ट्रोल होने और विवाद बढ़ने के बाद जवाहर सरकार को यह फोटो डिलीट करना पड़ा लेकिन तब तक कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया.

दरअसल, प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने ट्विटर पर पीएम मोदी की जो फोटो शेयर की है, उसमें वे नीता अंबानी के सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं जवाहर ने लिखा, 'काश साथी सांसदों और राजनीति में अन्य लोगों को भी पीएम से ऐसा शिष्टाचार मिलता. एक परिपक्व लोकतंत्र में, हम दोतरफा संबंध, एहसान, लेन-देन को जानेंगे, किसी दिन इतिहास हमें यह बताएगा.'

दरअसल, सरकार ने जो फोटो शेयर की मॉर्फ्ड फोटो है. यानी इसमें किसी और की जगह नीता अंबानी का चेहरा लगाया गया है. यह फोटो एनजीओ चलाने वाली दीपिका मंडल की है. पीएम उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं लेकिन उनकी जगह नीता अंबानी का चेहरा लगाकर फोटो वायरल किया जाता रहा है.

वहीं, इस फोटो को शेयर करने को लेकर जवाहर सरकार की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई हो रही है. राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के चेयरमैन कंचन गुप्ता ने कहा, भारत सरकार के एक पूर्व सचिव जानबूझकर पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए मॉर्फ्ड इमेज ट्वीट कर रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'ट्विटर Manipulated Media के लिए और Fake News फैलाने वाले ऐसे लोगों को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए 'ब्लू टिक' से पुरस्कृत करता है.'

A former Secretary to Govt of India is intentionally tweeting morphed images to slander PM Modi. @Twitter provides a platform for #ManipulatedMedia and rewards such folks with a ‘Blue Tick’ to lend credibility to #FakeNews This is how @manishm does the bidding of @jack Company. pic.twitter.com/0kOcb1bpbP

VIDEO

ट्विटर यूजर ने दिखाया आइना

वहीं, अंकुर नाम के यूजर ने लिखा जवाहर ने पीएम मोदी की फेक फोटो शेयर की. कल्पना कीजिए कि यह किस तरह का गंदा प्रोपेगेंडा है. उन्होंने सही फोटो शेयर करते हुए लिखा कि फोटो में दिख रही महिला का नाम दीपिका मंडल है, जो एनजीओ चलाती हैं.

This bigot @jawharsircar sharing edited picture of PM Modi was CEO of Prasar Bharti during Congress. Imagine the filthy propaganda he must be running.

This is the real image. The lady is Deepika Mondol who runs an NGO. https://t.co/LyzxcNvm6s pic.twitter.com/Q2DxaxQuAG

— Ankur Singh (@iAnkurSingh) June 7, 2021