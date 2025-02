आप के अंत की शुरुआत... पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण ने दिल्ली में AAP की हार के लिए इन्हें ठहराया जिम्मेदार

Prashant Bhushan On AAP Defeats: दिल्ली की सत्ता पर तीन बार से काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा. वहीं, भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ. लेकिन, हर तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि लगातार तीन बार चुनाव जीतने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली चुनाव कैसे हार गई. अब इस बारे में सब कुछ साफ हो गया है.

दरअसल, पार्टी से निष्कासित सह-संस्थापक और मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने AAP की करारी हार की वजह साफ कर दी है. उन्होंने इस हार के लिए पूर्व सीएम केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है. इतना ही नहीं उन्होंने इसे पार्टी के 'अंत की शुरुआत' भी बताया. 2015 में AAP से निकाले गए भूषण ने केजरीवाल पर पार्टी को उसकी मूल विचारधारा से भटकाने और इसे 'भ्रष्ट' बनाने का भी आरोप लगाया.

प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'AAP को पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन केजरीवाल ने इसे एक तानाशाही, अपारदर्शी और भ्रष्ट संगठन बना दिया.'

Kejriwal is largely responsible for AAP’s Delhi debacle. A party formed for alternative politics which was supposed to be transparent, accountable & democratic was quickly transformed by Arvind into a supremo dominated, non transparent & corrupt party which didn’t pursue a Lokpal…

