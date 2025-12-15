क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म

Prashant Kishor-Priyanka Gandhi Meeting: प्रशांत किशोर जो पहले कांग्रेस के कड़े आलोचक रहे हैं ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात की है. बता दें, प्रियंका गांधी से हाल की मुलाकात के बाद अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में शामिल होंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात राजनीतिक चर्चा के रूप में हुई थी लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस में उनका प्रवेश से जोड़कर देखा जा रहा है.
Trending Photos
Priyanka Gandhi Vadra: कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रशांत किशोर की हालिया मुलाकात ने राजनीति में नए सिरे से अटकलों को जन्म दिया है. बिहार विधानसभा चुनाव में जन सूरज पार्टी के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच संभावित समझौते की चर्चा जोरों पर है. बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद जन सूरज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की. बता दें ये बैठक अपने आप में बहुत खास है क्योंकि किशोर और कांग्रेस के बीच पिछले कुछ वर्षों काफी मतभेद रहे हैं.
गांधी परिवार से प्रशांत किशोर का रहा है पुराना संबंध
प्रशांत किशोर ने 2020 के बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने चुनावी मुद्दों के रूप में मतदाता सूची में संशोधन और राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को खारिज कर दिया था. हालांकि, उनका खुद का चुनावी प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा था. उनकी जन सूरज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, और 238 उम्मीदवारों में से 236 की जमानत जब्त हो गई. वहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब रहा उसने 61 सीटों में से सिर्फ छह सीटें जीतीं, जबकि 2020 में उसे 19 सीटें मिली थीं.
बता दें, प्रशांत किशोर का गांधी परिवार से पुराना संबंध रहा है, चाहे वह रणनीतिकार के रूप में हो या फिर राजनेता के रूप में. 2021 में जेडीयू (JDU) से निष्कासित होने के बाद उन्होंने गांधी परिवार से संपर्क किया था और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया था. इसके बाद 2022 में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी.
अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे. इस बैठक में किशोर ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पार्टी के भविष्य के लिए अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत की थी. इसके बाद, सोनिया गांधी ने किशोर के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था. किशोर तब कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक थे. लेकिन जल्द ही, कांग्रेस नेतृत्व ने किशोर को एक 'सशक्त कार्रवाई समूह' में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया. किशोर ने पार्टी में अधिक अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की थी, जिससे बातचीत टूट गई.
कांग्रेस ने उस समय एक बयान में कहा था कि प्रशांत किशोर के साथ एक प्रस्तुति और चर्चा के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सशक्त कार्य समूह 2024 का गठन किया है और उन्हें इसके सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया. हम उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं. किशोर ने अपने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, ताकि वह गहरे संरचनात्मक समस्याओं को सुलझा सके, न कि सिर्फ किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर बदलाव करें.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.