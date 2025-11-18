Opinion: बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! अरविंद केजरीवाल बनने के चक्कर में भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर

पता नहीं आप मानेंगे या नहीं लेकिन नेताओं की भूमिका कुछ-कुछ सेल्समैन जैसी होती है. ग्राहक कितना भी गुस्साए, जवाब दे, ना ना करे... आपको अपनी बात शांति और संयम से कहकर असर छोड़ना होता है. आवेश में आ गए तो मामला खराब होने की पूरी गारंटी है. अब आप किसी मंझे हुए नेता की तस्वीर जेहन में लाइए. देखिए वह टीबी डिबेट हो या जनता की दूसरी पंचायत कितनी विनम्रता और सहनशीलता के साथ पेश आते हैं. अब प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले और बाद में वह अपनी तिलमलाहट, गुस्से, तुम्हारे चैनल का... ऐसे न जाने कितने वायरल वीडियो से सुर्खियों में बने रहे. इसमें कोई शक नहीं कि वह खेत के मेड़ों पर खूब चले. गांव-गांव पसीना बहाया फिर भी पार्टी का खाता नहीं खुलवा पाए. कहां 150 सीटों का दावा था, 1 सीट नहीं निकली. पता है क्यों? शायद उनके रणनीतिकारों ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरह चमकने का प्लान बनाया था लेकिन हुआ क्या? जैसे मोटी लौ वाला दीया भभककर अचानक बुझ जाता है, कुछ वैसा ही पीके के साथ हो गया.

सबसे पहले थोड़ी तारीफ कीजिए. एक हफ्ते के भीतर ही चुनाव नतीजों के गम से बाहर आकर आज (18 नवंबर 2025) पीके ने उसी टोन में माफी मांग ली है. प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने कहा, '... बिहार में नई व्यवस्था के उन सपनों, आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है इसलिए मैं विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं... मैं प्रायश्चित के तौर पर 20 तारीख को एक दिन का मौन उपवास रखूंगा.' सच में यह एक सच्चे नेता का गुण है. जो भी है, एक्सेप्ट करना चाहिए. और पीके ने किया. अच्छी बात है.

VIDEO | Patna: At a press conference, Jan Suraaj Founder Prashant Kishor (@PrashantKishor) says, “We will self-introspect. It is now Nitish Ji and BJP’s responsibility to work on the issues of Bihar… I am responsible for those whose dreams were shattered as they connected with… pic.twitter.com/EtvwgBcbLb Add Zee News as a Preferred Source — Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2025

इसके साथ ही पीके ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए. क्यों उन्हें नई व्यवस्था बनानी चाहिए. सच में यही हुआ है. पीके नहीं समझा पाए या कहिए कि लोगों में एक पेशेवर चुनावी रणनीतिकार से नेता वाली छवि नहीं बना पाए. लोगों को कभी भरोसा ही नहीं हुआ कि वह बिहार में तीसरा विकल्प बनने आए हैं. सबसे बड़ी गलती तो जाति समीकरण को न समझने की थी लेकिन बात सिर्फ इतनी भी नहीं थी.

1. 'सिपाही' के बिना जंग कैसी?

उनकी पार्टी जन सुराज दो बड़े धुरंधर गठबंधन के सामने असर डालने में पूरी तरफ फेल साबित हुई. वैसे तो कई कारण मान सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि जहां भाजपा, जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टियों के साथ उनका संगठन और काडर खड़ा था, पीके कुछ जोशीले नौजवानों, पूर्व पेशेवरों को संगठन समझ बैठे. उनके साथ भीड़ तो जुटी, बातें भी सुनी गईं, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए लेकिन ये सब वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ. असल में संगठन या कहें कार्यकर्ता चुनावी समर के सिपाही होते हैं लेकिन पीके यहां पिछड़ गए.

सामने वो पार्टियां थीं जो दशकों से जमीनी स्तर पर दबदबा रखती हैं. जन सुराज में न बूथ-स्तर के उतने कार्यकर्ता बन पाए, न जिला नेटवर्क जबकि हिंदी बेल्ट के चुनावों में अक्सर लामबंदी जरूरी हो जाती है जिसमें जातीय समीकरण की भूमिका अहम होती है.

2. बिहारी मैच्योर हैं जी

बिहार को आप मन में पिछड़ा भले ही समझते हों पर यह राजनीतिक रूप से देश का शायद सबसे ज्यादा परिपक्व, अंग्रेजी में कहें तो मैच्योर स्टेट है. तीन साल के अंदर राजनीतिक विकल्प के तौर पर जनता के दिल में जगह बनाना आसान बात नहीं थी. अगर आम आदमी पार्टी के उत्थान से पीके के साथी तुलना कर रह होंगे तो वे भूल गए कि अरविंद केजरीवाल ने अचानक पार्टी नहीं बनाई थी. उनका नाम, संगठन और एक्टिविज्म पूरे देश में सुर्खियों में आ चुका था. वह काफी समय से जनसेवा में थे.

आम आदमी पार्टी वैसे भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी. वह कई साल जमीन पर एक्टिव रही. जन सुराज के लोगों ने शायद सोचा था कि उनके मुखिया पीके तो रणनीतिकार हैं. हर चीज डेटा और एनालिसिस से हो जाएगी. जो नहीं हुआ. जहां कार्यकर्ताओं के दम पर सामाजिक मूवमेंट की जरूरत थी, वहां लैपटॉप और डेटा ही खंगालते रह गए. शायद.

3. केजरीवाल से तुलना ही गलत

हां, अगर पीके अरविंद केजरीवाल की तरह सोच रहे थे तो बिल्कुल गलत थे. उसमें भी प्रशांत किशोर के खुद चुनाव न लड़ने के फैसले ने जनता में यही मैसेज दिया कि अभी यह खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं. बिहार में उनकी पदयात्रा को कवरेज तो मिली लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा नहीं हो सका. जहां तक केजरीवाल की बात है तो उन्होंने डंके की चोट पर कांग्रेस की दमदार नेता और सीएम रह चुकीं शीला दीक्षिता को जब चुनौती देने का फैसला किया था तभी जनता को कॉन्फिडेंस हो गया कि AAP में दम है.

4. बोली पर भी थोड़ा...

हां, चुनाव के समय पीके के कई बयान बड़े नकारात्मक संदेश लिए हुए सामने आए. अर्थ पर या फर्श पर... इसमें एक नेता के तौर पर जरूरी दृढ़ विश्वास और स्पष्टता की कमी दिखी. अब आप अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी या दूसरी पार्टियों के किसी कद्दावर नेता के बारे में सोचिए वह कितने कॉन्फिडेंस के साथ बातें करते हैं. वे कभी भूलकर भी यह नहीं कहते कि हम कम पाएंगे. या तो हम ऐसा करेंगे या वैसा. उनके लिए बस जीत ही एकमात्र विकल्प होता है. इसे भी विडंबना ही कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की तरह जन सुराज पर भी भाजपा की बी-टीम होने के आरोप लगे. इससे विश्वसनीयता को धक्का पहुंचा.

5. 'दाग' अच्छे नहीं हैं भाई

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वही एडीआर जो कैंडिडेट्स के 'दाग' का विश्लेषण करती है. उसने एक अध्ययन में बताया कि जिन स्थापित पार्टियों को पीके बदलने की बात कर रहे थे, काम तो वैसा ही किया. पीके ने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले 43 उम्मीदवार उतारे, जिससे साफ-सुथरी राजनीति के उनके दावों की पोल हवा-हवाई ही साबित हुई. उनके साथ पेशेवर टीम थी लेकिन घोषणापत्र नहीं आया.

6. अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं

कम से कमी टीवी इंटरव्यू में पीके का गुस्सा देखकर लोगों में 'अहंकार' ही फील हुआ. आप देखिए जिस भी नेता का इंटरव्यू लिया जाता है, भाई आपके मन का सवाल तो पूछेंगे नहीं कि आपको गाजर का हलवा पसंद है या सूजी का...फिल्मी हस्तियों से तो पूछ भी सकते हैं. एक दो अपवाद हो सकते हैं. पीके को टीवी पर गुस्साते देखकर लोगों को लगा कि यह जितने विनम्र बनते हैं उतने जल्दी गुस्सा जाते हैं. जबकि अच्छा नेता वही कहा जाता है जो कठिन सवाल का भी मुस्कुराते हुए जवाब दे या फिर स्टाइल से टाल जाए. भाई कैमरा ही लेकर इंटरव्यू लिया जा रहा था न, कोई बंदूक की नोक पर तो साक्षात्कार लिया नहीं जा रहा था. मत दीजिए उस सवाल का जवाब, जो टफ लगता है.

7. वन मैन आर्मी

ऐसा सिर्फ पीके के साथ नहीं है. कई पार्टियों को एक ही नेता चला रहे हैं लेकिन जब पार्टी ठीक से स्थापित न हुई हो तब जनता का दिल जीतना मुश्किल हो जाता है. उनका ब्राह्मण समुदाय से होना भी मुस्लिम और यादव वोटरों को अपने साथ जोड़ने में बाधा बना. कुछ सीटों पर पार्टी को अंदरखाने विरोध झेलना पड़ा.

लेकिन हिम्मत नहीं हारना है

हां, पीके ने मेहनत की है इसमें कोई दो राय नहीं. एक चुनाव से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता. नई पार्टियों का बेस ऐसे ही तैयार होता है. नीतीशे कुमार फिर आ रहे हैं लेकिन आगे तो विकल्प बनाना ही होगा. आरजेडी में अलग झगड़ा दिख रहा है तो भैया तेजस्वी कमजोर दिखे तो आप अपना प्वाइंट बढ़ा सकते हैं. इसमें समय लगेगा लेकिन बिहार जीतना है तो हौले-हौले दिल जीतना ही होगा. आगे आप जमीन पर संगठन खड़ा करते हैं. अपने एजेंडे पर प्रतिबद्ध रहते हैं, केवल सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर दिखते हैं तो आगे मौके और भी आएंगे. बस बोली पर नियंत्रण रखते हुए काम करना होगा.

फिलहाल, इसी एक बात से हौसला बढ़ाइए पीके जी, 129 सीटों पर आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही है. वो बात अलग है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई. Be positive.

