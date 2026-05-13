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Hindi Newsदेशप्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?

प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?

सपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक का पारिवारिक जीवन हालिया दौर में चर्चा में रहा. इस साल जनवरी में उन्‍होंने पत्‍नी अपर्णा पर परिवार को तोड़ने और किसी की परवाह नहीं करने के आरोप लगाए थे. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 13, 2026, 08:38 AM IST
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प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव (38) का अचानक निधन हो गया है. मौत की वजह अभी साफ नहीं हुई है. लखनऊ के सिविल अस्‍पताल में उनका निधन हुआ. सपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक का पारिवारिक जीवन हालिया दौर में चर्चा में रहा. इस साल जनवरी में उन्‍होंने पत्‍नी अपर्णा पर परिवार को तोड़ने और किसी की परवाह नहीं करने के आरोप लगाए थे. उन्‍होंने एक इंस्‍टा पोस्‍ट में कहा था कि अपर्णा यादव केवल फेमस और प्रभावशाली होना चाहती हैं.उनकी वजह से मेरा परिवार टूटा और मेरे पारिवारिक रिश्‍ते खराब हुए. उन्‍होंने अपर्णा को बुरी आत्‍मा (Bad Soul) तक कहा और जल्‍द से जल्‍द तलाक लेने की बात कही थी. इस पोस्‍ट के बाद उनकी 14 साल पुरानी शादी पर सवाल खड़े हो गए थे. हालांकि परिवार की तरफ से उसके बाद कोई बयानबाजी नहीं हुई. 

कौन थे प्रतीक यादव

सपा संस्‍थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्‍नी साधना गुप्‍ता के बेटे थे. परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग प्रतीक यादव रियल एस्टेट और फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में सक्रिय थे. उन्हें जिम खोलने और जानवरों के कल्याण के लिए काम करने जैसे कामों के लिए जाना जाता है. उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA किया.

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प्रतीक ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही किसी बड़ी पार्टी में कोई पद संभाला. वे आम तौर पर सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे. 2017 में दिए एक इंटरव्यू में यादव ने कहा था कि वे जब तक हो सके राजनीति से दूर रहना चाहते हैं और अपने कारोबार पर ध्यान देना चाहते हैं. हालांकि, पार्टी के अंदरूनी हलकों से कभी-कभार उनके चुनाव लड़ने की मांग उठती रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी राजनीति को अपना करियर नहीं बनाया.

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अपर्णा यादव

प्रतीक यादव ने 2011 में अपर्णा बिष्ट (अब अपर्णा यादव) से शादी की. अपर्णा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी (SP) से की थी, लेकिन बाद में जनवरी 2022 में वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गईं. अपर्णा ने 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंटोनमेंट सीट से SP के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे BJP की रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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