Advertisement
trendingNow13215157
Hindi Newsदेशप्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?

प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?

अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं. कहा जा रहा है कि जब उनको अस्‍पताल लाया गया तो शरीर पर चोट के निशान थे. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 13, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?

अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं. कहा जा रहा है कि जब उनको अस्‍पताल लाया गया तो शरीर पर चोट के निशान थे. बॉडी पर नीले निशान थे. इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लखनऊ के सिविल अस्‍पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी. घर के किचन में वो मृत अवस्‍था में मिले. परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को सुबह गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका ब्रेन डेड हो चुका था. इसके बाद डॉक्टरों की टीम न जांच की और मृत घोषित कर दिया. उस वक्‍त एक कार्यक्रम के सिलसिले में पत्‍नी अपर्णा यादव, दिल्‍ली में थीं. खबर मिलने के बाद वो सब कार्यक्रम रद्द कर वापस लखनऊ रवाना हो गईं. उनके एक बेटी है. 

प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?

अभी कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें भी आई थीं कि प्रतीक बीमार हैं और लखनऊ के मेदांता अस्‍पताल में उनको भर्ती कराया गया. इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि उनको कोई फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी. इस बारे में उनके 20 साल पुराने मित्र सुमित केशवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतीक एक हफ्ते पहले एयरपोर्ट पर वो अचानक बेहोश हो गए थे. उसके बाद उनको मेदांता में एडमिट कराया गया था . दवाइयां चल रही थीं, वह ऐसे कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट के स्टेरॉयड इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे उनके ऑर्गन्स खराब हों. वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतिम संस्कार की तैयारी

परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जा सकता है. इसके लिए सैफई में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. हालांकि अंतिम निर्णय परिवार के सभी सदस्यों के लखनऊ पहुंचने के बाद ही लिया जाएगा. प्रतीक की मां साधना गुप्ता का निधन जुलाई 2022 में हो गया था. उनके निधन के बाद प्रतीक अपनी पत्नी अपर्णा और बेटी के साथ लखनऊ में रह रहे थे.

राजनीति से दूरी, फिर भी चर्चा में

प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के नाते वे हमेशा चर्चा में रहते थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में वे पत्नी अपर्णा यादव के लिए प्रचार करते दिखे थे. अपर्णा के भाजपा में जाने के बाद भी उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की. पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि प्रतीक का झुकाव हमेशा बिजनेस की तरफ था. वे अपने काम से काम रखते थे और विवादों से दूर रहते थे.

(इनपुट: तुषार श्रीवास्‍तव के साथ)

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

TAGS

prateek yadav

Trending news

एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
UP Crime news
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
plane crash
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?
prateek yadav
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?
CM के काफिले में कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...कई राज्यों जारी हुए निर्देश
PM Modi appeal
CM के काफिले में कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...कई राज्यों जारी हुए निर्देश
नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
prateek yadav
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात
Prateek Yadav last Instagram post
प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात
सनातन का विरोध स्टालिन के परिवार की कैसी मजबूरी है? सत्ता गई, फिर भी पिता-पुत्र वो '
tamilnadu news
सनातन का विरोध स्टालिन के परिवार की कैसी मजबूरी है? सत्ता गई, फिर भी पिता-पुत्र वो '
मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन, 38 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Prateek Yadav Death
मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन, 38 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
PM ने खुद से की शुरुआत, आधे काफिले के साथ चलेंगे मोदी; अब कितनी गाड़ियां रह जाएंगी?
PM Modi Cavalcade
PM ने खुद से की शुरुआत, आधे काफिले के साथ चलेंगे मोदी; अब कितनी गाड़ियां रह जाएंगी?