अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं. कहा जा रहा है कि जब उनको अस्पताल लाया गया तो शरीर पर चोट के निशान थे.
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अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं. कहा जा रहा है कि जब उनको अस्पताल लाया गया तो शरीर पर चोट के निशान थे. बॉडी पर नीले निशान थे. इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लखनऊ के सिविल अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी. घर के किचन में वो मृत अवस्था में मिले. परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रतीक को सुबह गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका ब्रेन डेड हो चुका था. इसके बाद डॉक्टरों की टीम न जांच की और मृत घोषित कर दिया. उस वक्त एक कार्यक्रम के सिलसिले में पत्नी अपर्णा यादव, दिल्ली में थीं. खबर मिलने के बाद वो सब कार्यक्रम रद्द कर वापस लखनऊ रवाना हो गईं. उनके एक बेटी है.
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
अभी कुछ दिन पहले इस तरह की खबरें भी आई थीं कि प्रतीक बीमार हैं और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया. इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि उनको कोई फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी. इस बारे में उनके 20 साल पुराने मित्र सुमित केशवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतीक एक हफ्ते पहले एयरपोर्ट पर वो अचानक बेहोश हो गए थे. उसके बाद उनको मेदांता में एडमिट कराया गया था . दवाइयां चल रही थीं, वह ऐसे कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट के स्टेरॉयड इस्तेमाल नहीं करते थे जिससे उनके ऑर्गन्स खराब हों. वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे.
अंतिम संस्कार की तैयारी
परिवार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक गांव सैफई में किया जा सकता है. इसके लिए सैफई में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. हालांकि अंतिम निर्णय परिवार के सभी सदस्यों के लखनऊ पहुंचने के बाद ही लिया जाएगा. प्रतीक की मां साधना गुप्ता का निधन जुलाई 2022 में हो गया था. उनके निधन के बाद प्रतीक अपनी पत्नी अपर्णा और बेटी के साथ लखनऊ में रह रहे थे.
राजनीति से दूरी, फिर भी चर्चा में
प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के नाते वे हमेशा चर्चा में रहते थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में वे पत्नी अपर्णा यादव के लिए प्रचार करते दिखे थे. अपर्णा के भाजपा में जाने के बाद भी उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की. पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि प्रतीक का झुकाव हमेशा बिजनेस की तरफ था. वे अपने काम से काम रखते थे और विवादों से दूर रहते थे.
(इनपुट: तुषार श्रीवास्तव के साथ)
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