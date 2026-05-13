Prateek Yadav Death: साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!

आज सुबह-सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया. अब उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने की बात सामने आई है. मेडिकल साइंस में इसे बड़े पैमाने पर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स होना कहते हैं. और सामान्य भाषा में समझें तो फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से प्रतीक यादव का दिल और सांस दोनों थम गए. फिलहाल डॉक्टरों ने हार्ट और लंग्स से सैंपल लेकर केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिया है. प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कल दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में कैंट के पिपरा घाट पर होगा. इसी घाट पर प्रतीक की मां साधना गुप्ता का भी अंतिम संस्कार हुआ था.

प्रतीक यादव के निधन से यादव परिवार में मातम छा गया है. प्रतीक के समर्थकों में भी मायूसी है. बीते चार साल में ये यादव परिवार में तीसरी मृत्यु है, जिसने सभी को झकझोर दिया. इससे पहले 2022 में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी Sadhana Gupta और फिर मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था. अब 38 वर्षीय प्रतीक यादव की अचानक मौत ने परिवार और समाजवादी राजनीति से जुड़े लोगों को स्तब्ध कर दिया है.

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बुधवार तड़के करीब 5 बजे प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिवार के लोग उन्हें तुरंत लखनऊ स्थित घर के पास ही मौजूद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतीक पिछले कुछ समय से फेफड़ों की बीमारी और ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था.

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यादव परिवार के अधिकांश सदस्यों के विपरीत प्रतीक यादव ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी. जहां उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चेहरा बने, वहीं प्रतीक ने फिटनेस, रियल एस्टेट और जानवरों की देखभाल में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जिम और फिटनेस सेंटर चलाया. साथ ही 'जीव आश्रय' नाम से एक संस्था चलाई.

ब्रिटेन से प्रतीक ने किया था MBA

प्रतीक यादव की पढ़ाई लखनऊ में हुई थी. बाद में उन्होंने ब्रिटेन के University of Leeds से MBA किया था. उनकी शादी अपर्णा बिष्ट यादव से हुई थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गईं. अपर्णा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बनीं. 2011 में हुई उनकी शादी उस समय काफी चर्चित रही थी, जिसमें कई बड़े राजनीतिक और फिल्मी चेहरे शामिल हुए थे. दोनों की एक बेटी भी है.

पत्नी अपर्णा से तनावपूर्ण संबंध बने थे सुर्खियां

पिछले कुछ महीनों में उनके वैवाहिक संबंधों को लेकर भी चर्चा होती रही. जनवरी 2026 में प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपर्णा यादव पर परिवार से दूर करने का आरोप लगाया था. साथ ही तलाक की अर्जी देने की बात कही थी. बाद में उन्होंने वह पोस्ट हटा दी और दोनों की साथ में तस्वीरें भी सामने आईं. इससे माना गया कि दोनों के रिश्तों में सुधार हो गया है.

पहले साधना और 3 महीने बाद मुलायम सिंह यादव का निधन

इससे पहले जुलाई 2022 में साधना गुप्ता का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ था. इसके 3 महीने बाद ही 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव ने भी अंतिम सांस ली थी. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक सबसे प्रभावशाली ओबीसी नेताओं में गिने जाते रहे.

मुलायम के निधन के बाद पार्टी में काफी खींचतान हुई, जिसके चलते शिवपाल यादव ने अलग राह चुन ली. अखिलेश यादव ने लड़-झगड़कर पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ही रखी. अब प्रतीक यादव की मौत ने परिवार को झटका दिया है. सियासी रूप से भले ही प्रतीक सक्रिय नहीं थे, लेकिन परिवार के भीतर उन्हें शांत और संतुलित स्वभाव के व्यक्ति के तौर पर देखा जाता था.