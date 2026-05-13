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Hindi Newsदेशएक और साल CBI डायरेक्टर रहेंगे प्रवीण सूद, मई 2027 तक मोदी सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल

एक और साल CBI डायरेक्टर रहेंगे प्रवीण सूद, मई 2027 तक मोदी सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल

CBI New Director News: CBI के नए डायरेक्टर के नाम पर कोई सहमति न बन पाने पर सरकार ने मौजूदा चीफ प्रवीण सूद को फिर एक साल का एक्सटेंशन दे दिया है. सूद का कार्यकाल पिछले साल मई में खत्म हो गया था. इसके बाद उन्हें एक साल का कार्यकाल और दिया गया. अब उन्हें एक साल के लिए सेवा का मौका और दे दिया गया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 13, 2026, 10:19 PM IST
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एक और साल CBI डायरेक्टर रहेंगे प्रवीण सूद, मई 2027 तक मोदी सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल

CBI Director Praveen Sood's tenure extended: भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. अब उनका कार्यकाल मई 2027 तक चलेगा. यह फैसला नियुक्ति समिति की सिफारिशों पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया. इससे पहले नए निदेशक को चुनने के लिए चुनाव समिति की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई. जिसके बाद यह फैसला लिया गया. 

कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण सूद

बताते चलें कि प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. सरकार ने मई 2023 में सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया था. उनका दो वर्षीय कार्यकाल 24 मई 2025 को खत्म हो रहा था लेकिन उसे एक वर्ष बढ़ाकर 24 मई 2026 तक कर दिया था. अब उनका कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. जिसका मतलब है कि वे एक साल और देश की इस सर्वोच्च एजेंसी के प्रमुख के पद पर बने रहेंगे. 

सरकार ने एक बार फिर क्यों दिया सेवा विस्तार?

बताते चलें कि पिछले दिनों सीबीआई का नया डायरेक्टर चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई थी. इसमें नए निदेशक के नाम पर कोई सहमति नहीं बन सकी. विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराई. जिसके बाद एजेंसी के कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए सरकार ने प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने का फैसला लिया. 

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किस बात पर भड़क गए थे राहुल गांधी?

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चयन समिति की बैठक के बाद सरकार पर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बैठक में उनके सामने 69 आईपीएस अधिकारियों के प्रोफाइल पेश करके उन पर अपना आकलन देने को कहा गया. एक छोटी बैठक में यह काम कर पाना बेहद मुश्किल काम था. ऐसा करके सरकार पूरी प्रक्रिया को उलझा देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रक्रिया पर असहमति दर्ज करवाते हुए नए नाम पर अपनी मंजूरी देने से इनकार कर दिया. 

(यह ब्रेकिंग न्यूज है. इसे अपडेट किया जा रहा है)

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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