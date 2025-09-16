DNA: अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद, कहां मिलेगी डेंजर्स डॉग्स को ये सख्त सजा?

DNA Analysis: प्रयागराज में आम नागरिकों को डॉग बाइट से बचाने के लिए नया प्रयोग हो रहा है. अगर कोई डॉग पहली बार हमला करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा. ध्यान रखिएगा ये जेल भी डॉग्स के लिए खासतौर पर बनाई गई है. पहली बार किसी नागरिक पर हमला करनेवाले डॉग को सजा के तौर पर दस दिन के लिए शेल्टर होम में रखा जाएगा.
Trending Photos
DNA Analysis: प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की नहीं पूरे देश के लिए बड़ी समस्या है. 12 सितंबर को पटाखों पर बैन से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साफ हवा सिर्फ दिल्ली-NCR ही नहीं पूरे देश के लोगों का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट का साफतौर पर मानना है कि प्रदूषण एक शहर या राज्य के लिए पूरे देश के लिए समस्या है.अब हम एक और ऐसी समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं जो पूरे देश में समान तौर पर पाई जाती है. इस समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ने अपने अंदाज में तलाशा है.
उम्रकैद...ये शब्द सुनते ही दिमाग में संगीन अपराध और अपराधी की छवि कौंधती है. आपने अब से पहले यकीनन नहीं सुना होगा कि किसी डॉग को उम्रकैद हो सकती है. ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य है और ऐसा हो रहा है प्रयागराज में. प्रयागराज में आम नागरिकों को डॉग बाइट से बचाने के लिए नया प्रयोग हो रहा है. अगर कोई डॉग पहली बार हमला करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा. ध्यान रखिएगा ये जेल भी डॉग्स के लिए खासतौर पर बनाई गई है. पहली बार किसी नागरिक पर हमला करनेवाले डॉग को सजा के तौर पर दस दिन के लिए शेल्टर होम में रखा जाएगा. 10 दिन तक उस डॉग की निगरानी की जाएगी. आदत में सुधार होने पर उसे छोड़ा दिया जाएगा.
छोड़ने से पहले डॉग पर माइक्रो चिप लगाई जाएगी. डॉग को जेल भिजवाने के लिए शिकायत करनेवाले को सरकारी अस्पताल से इलाज का सर्टिफिकेट देना होगा. ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही डॉग की गिरफ्तारी होगी यानी उसे पकड़ा जाएगा और 10 दिन के लिए जेल यानी शेल्टर होम में रखा जाएगा. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी.
जैसा की हम जानते हैं अपराधियों में से कुछ तो पहले अपराध पर सजा मिलने के बाद सुधर जाते हैं. लेकिन कुछ 'सीरियल ऑफेंडर' होते हैं. ये अपराधी जेल से छूटने के बाद फिर अपराध करते हैं. तो जिन डॉग्स को पहली बार 10 दिन की जेल के बाद माइक्रो चिप लगाकर रिहा किया जाएगा उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी. अगर ये डॉग फिर किसी आदमी को काटता है तो उसे पकड़ा जाएगा और इस बार उसे उम्रकैद होगी. जी हां.. दूसरी बार काटने पर डॉग को उम्रकैद की सजा होगी. अब समझिए की इस उम्रकैद की सजा में क्या होगा?
डॉग का व्यवहार अगर ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ तो उसे कैनल सेंटर में बने बैरक में रखा जाएगा और ज्यादा उग्र होने पर डॉग को आइसोलेशन वार्ड मे रखा जाएगा. सिर्फ शिकायत होने पर ही डॉग को उम्रकैद की सजा नहीं हो जाएगी. इसके लिए बकायदा जांच होगी. तीन सदस्यों की टीम जांच करेगी की क्या वकाई डॉग ने दोबारा किसी को काटा है. जांच ये भी होगी कि कहीं डॉग को उकसाया तो नहीं गया. जांच रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने पर ही डॉग को कैनल सेंटर के कैदखाने में भेजा जाएगा.
जैसा की आप जानते हैं हमारी न्याय व्यवस्था दोषी को पश्चताप और सुधार का मौका भी देती है. तो उम्रकैद की सजा पाए डॉग को भी सुधरने का मौका मिलेगा. उम्रकैद की सजा पाए डॉग की भी जेल से रिहाई हो सकती है. इसके लिए शर्त ये है कि कोई आम नागरिक कैनल सेंटर में बंद डॉग को एडॉप्ट करे. गोद लेनेवाले को डॉग की पूरी जिम्मेदारी उठाने का एफिडेविट देना होगा. ये लिखकर देना होगा कि वो डॉग को बाहर नहीं छोड़ेगा उसे अपने घर में ही रखेगा.
प्रयागराज में करैली के शम्स नगर में कैनल सेंटर बनाया गया है. यहां पकड़े गए डॉग्स को रखने के लिए बैरक और आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. डॉग्स की देखभाल के लिए कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों को डॉग बाइट से बचाने के लिए 10 सितंबर को ये आदेश जारी किया था. प्रयागराज में इस आदेश पर अमल भी शुरू हो गया है. यूपी के सभी जिलों में इस आदेश पर एक्शन होना है.
आपको याद होगा 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उन्हें डॉग शेल्टर में रखने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डॉग लवर्स ने विरोध किया था. बाद में कोर्ट ने नरमी दिखाई थी. एक सर्वे में 71 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके आसपास स्ट्रीट डॉग्स का हमला और काटना बड़ा खतरा है. यहां हम आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि इसी साल 22 जुलाई को लोकसभा में सरकार ने बताया था कि 2024 में देश में डॉग बाइट की 37 लाख 17 हजार 336 घटनाएं हुई थीं.
यानि 2024 में हर सेकेंड 7 लोगों को कुत्तों ने काटा. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के शुरुआत पांच महीने में नोएडा में 52 हजार 700 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं.
सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2024 में रेबीज से 54 लोगों की जान गई थी. लेकिन कई निजी संगठनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में रेबिज से करीब 300 लोगों की जान गई थी. इसमें से करीब 40% पीड़ित 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे. रेबिज के मामले में भारत अब भी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में हैं. इसलिए प्रयागराज में हुई पहल एक मॉडल के तौर पर काम कर सकती है. आम लोगों को डॉग्स बाइट से बचाने के लिए इस मॉडल को दूसरे शहर भी अपना सकते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.