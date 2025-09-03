अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू, अफसरों ने लोगों से की ये अपील

Jammu And Kashmir News: पूरे कश्मीर में कल भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने कहा कि बारिश लगभग थम गई है, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है. हालांकि, आईएमडी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर बारिश अब थम गई है.
Jammu And Kashmir News: पूरे कश्मीर में कल भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने कहा कि बारिश लगभग थम गई है, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है. डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि कल से लगातार हो रही बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में एहतियाती निकासी अभियान शुरू कर दिए गए हैं.
अधिकारियों ने कहा, 'जैसा कि हमने कल से लगातार बारिश देखी, खासकर दक्षिण कश्मीर में जलस्तर बढ़ रहा है और अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है. जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में एहतियाती और एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया गया. पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम के कुछ इलाकों में एहतियाती निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है.'
उन्होंने कहा कि एहतियाती कदम के तौर पर श्रीनगर के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की एहतियाती निकासी अभियान चलाया जा रहा है. 'हम लोगों से सहयोग करने, सलाह का पालन करने और जहां तक संभव हो सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध है.' डिवीजनल कमिश्नर ने आगे कहा कि पूरे कश्मीर में राहत कार्यों के लिए 300 से ज्यादा इमारतों की पहचान की गई है. उन्होंने कहा, 'खाना, पानी और बिजली समेत आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. जो लोग अपने रिश्तेदारों के यहां जाना चाहते हैं, उन्हें तुरंत ऐसा करने की सलाह दी जाती है, जबकि सभी जिला मजिस्ट्रेट पहले ही सुरक्षित स्थानों की पहचान कर चुके हैं.'
उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि, 'जरूरी चीजों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों का पर्याप्त भंडार है. सभी इमरजेंसी नंबर और हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं, समन्वय स्थापित है, और बिजली के साथ-साथ संचार सेवाएं भी चालू हैं.'
साथ ही, कमिश्नर ने जनता से सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा, 'स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगले छह-सात घंटे महत्वपूर्ण हैं. हम सभी को सतर्क और सतर्क रहने की जरूरत है.' एहतियाती उपाय के तौर पर अधिकारियों ने कल घाटी भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है. कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने पुष्टि की है कि प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 4 सितंबर, 2025 को सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे.
आईएमडी कश्मीर के निदेशक ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर बारिश अब थम गई है. कुलगाम क्षेत्र में बस कुछ बादल छाए हुए हैं, जिससे इस समय हल्की बारिश हो रही है. सैटेलाइट इमेज के मुताबिक, कोई नया बादल नहीं बन रहा है. अब बारिश पूरी तरह से थमने की उम्मीद है. आगे मौसम में काफी सुधार होने की उम्मीद है, हालांकि छोटी-मोटी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि इससे कोई खतरा नहीं है. कल से मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.
झेलम और उसकी सहायक नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, अफसरों ने एसडीआरएफ और जेकेपी को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया है. एसडीआरएफ और सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा. कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सभी हाईवे और पहाड़ी इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और गाड़ियों के आवागमन के लिए बंद हैं. नवयोग सुरंग के पास राजमार्गों पर सैकड़ों ट्रक, जिनमें ज़्यादातर फल लदे हैं, फंसे हुए हैं.
