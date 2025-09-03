अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू, अफसरों ने लोगों से की ये अपील
Advertisement
trendingNow12907810
Hindi Newsदेश

अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू, अफसरों ने लोगों से की ये अपील

Jammu And Kashmir News: पूरे कश्मीर में कल भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने कहा कि बारिश लगभग थम गई है, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है. हालांकि, आईएमडी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर बारिश अब थम गई है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू, अफसरों ने लोगों से की ये अपील

Jammu And Kashmir News: पूरे कश्मीर में कल भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मौसम विभाग ने कहा कि बारिश लगभग थम गई है, कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है. डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि कल से लगातार हो रही बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में एहतियाती निकासी अभियान शुरू कर दिए गए हैं.

अधिकारियों ने कहा, 'जैसा कि हमने कल से लगातार बारिश देखी, खासकर दक्षिण कश्मीर में जलस्तर बढ़ रहा है और अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है. जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में एहतियाती और एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया गया. पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम के कुछ इलाकों में एहतियाती निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है.'

300 से ज्यादा इमारतों की पहचान की गई

उन्होंने कहा कि एहतियाती कदम के तौर पर श्रीनगर के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की एहतियाती निकासी अभियान चलाया जा रहा है. 'हम लोगों से सहयोग करने, सलाह का पालन करने और जहां तक संभव हो सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध है.' डिवीजनल कमिश्नर ने आगे कहा कि पूरे कश्मीर में राहत कार्यों के लिए 300 से ज्यादा इमारतों की पहचान की गई है. उन्होंने कहा, 'खाना, पानी और बिजली समेत आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की गई है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो. जो लोग अपने रिश्तेदारों के यहां जाना चाहते हैं, उन्हें तुरंत ऐसा करने की सलाह दी जाती है, जबकि सभी जिला मजिस्ट्रेट पहले ही सुरक्षित स्थानों की पहचान कर चुके हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि, 'जरूरी चीजों को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों का पर्याप्त भंडार है. सभी इमरजेंसी नंबर और हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं, समन्वय स्थापित है, और बिजली के साथ-साथ संचार सेवाएं भी चालू हैं.'

'स्थिति नियंत्रण में है'

साथ ही, कमिश्नर ने जनता से सहयोग की अपील की. ​​उन्होंने कहा, 'स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगले छह-सात घंटे महत्वपूर्ण हैं. हम सभी को सतर्क और सतर्क रहने की जरूरत है.' एहतियाती उपाय के तौर पर अधिकारियों ने कल घाटी भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है. कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने पुष्टि की है कि प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 4 सितंबर, 2025 को सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे.

आईएमडी ने कहा

आईएमडी कश्मीर के निदेशक ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर बारिश अब थम गई है. कुलगाम क्षेत्र में बस कुछ बादल छाए हुए हैं, जिससे इस समय हल्की बारिश हो रही है. सैटेलाइट इमेज के मुताबिक, कोई नया बादल नहीं बन रहा है. अब बारिश पूरी तरह से थमने की उम्मीद है. आगे मौसम में काफी सुधार होने की उम्मीद है, हालांकि छोटी-मोटी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि इससे कोई खतरा नहीं है. कल से मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

हाई अलर्ट पर सेना

झेलम और उसकी सहायक नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए, अफसरों ने एसडीआरएफ और जेकेपी को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया है. एसडीआरएफ और सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा. कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले सभी हाईवे और पहाड़ी इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और गाड़ियों के आवागमन के लिए बंद हैं. नवयोग सुरंग के पास राजमार्गों पर सैकड़ों ट्रक, जिनमें ज़्यादातर फल लदे हैं, फंसे हुए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and KashmirFloods

Trending news

अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
;