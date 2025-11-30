Advertisement
trendingNow13023923
Hindi Newsदेश

बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज

Begum Khaleda Zia Health Update: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की हालत गंभीर बनी हुई है. वह ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि खालिदा जिया का स्वास्थ्य स्थिर नहीं हो पाया है और उनका इलाज जारी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Begum Khaleda Zia: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. वे ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल के कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती हैं. उन्हें इलाज के लिए विदेश भेजने के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन परेशानी यह है कि पूर्व पीएम की हालत अभी उस लायक नहीं है कि उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सके. बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शनिवार देर रात पार्टी चेयरपर्सन के गुलशन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश के लोकतंत्र की जननी बेगम खालिदा जिया, कई दिनों से एवरकेयर हॉस्पिटल में गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में हैं. उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और वह नाजुक स्थिति में बनी हुई हैं.

डायबिटीज समेत कई बीमारियों से जूझ रही हैं पूर्व प्रधानमंत्री

80 साल की पूर्व प्रधानमंत्री कई पुरानी बीमारियों से जूझ रही हैं, जिनमें दिल की समस्याएं, डायबिटीज, आर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस और किडनी की परेशानी शामिल हैं. शनिवार दोपहर को बीएनपी चीफ के बेटे तारिक रहमान के सलाहकार और पार्टी प्रवक्ता महेदी अमीन ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि खालिदा जिया के विदेश में इलाज की तैयारी चल रही है. उनकी हालत स्थिर होने के बाद उन्हें एडवांस मेडिकल केयर के लिए लंदन ले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर तैयार एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिशें भी शामिल हैं. हालांकि, डॉक्टरों की ओर से जारी बयान के अनुसार खालिदा जिया फिलहाल किसी भी यात्रा के लिए फिट नहीं हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में खालिदा

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया कि बांग्लादेश के जाने-माने डॉक्टर के साथ ही अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स और ब्रिटेन में लंदन क्लिनिक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में खालिदा जिया का इलाज चल रहा है. फखरुल ने कहा कि कल रात पूरे मेडिकल बोर्ड ने लगभग ढाई घंटे तक मीटिंग की. उन्होंने उनके इलाज पर डिटेल में चर्चा की और इस बारे में अपनी राय शेयर की कि उनकी देखभाल कैसे होनी चाहिए और उन्हें अब किस तरह के इलाज की जरूरत है. मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि उन्हें विदेश ले जाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें ले जाना मुमकिन नहीं है. वह अभी विदेश यात्रा के लिए फिट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि खालिदा जिया की हालत स्थिर होने के बाद मेडिकल बोर्ड इस पर विचार करेगा कि क्या उन्हें विदेश ले जाया जा सकता है. फखरुल ने कहा कि बीएनपी चीफ के विदेश में संभावित इलाज की तैयारी पहले से ही चल रही है. वीजा से जुड़ी बातें, उन देशों से बातचीत जहां इलाज मुमकिन हो सकता है, और दूसरी औपचारिकता को लेकर विस्तार से बात हो चुकी है. अगर जरूरत पड़ी और उनके एयरलिफ्ट पर फैसला लिया जा सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?