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Hindi Newsदेशपरिसीमन पर नया विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया अहम कदम; TMC समेत इस दल का साथ मिला!

परिसीमन पर नया विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया अहम कदम; TMC समेत इस दल का साथ मिला!

मोदी सरकार संसद के इस मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी में है. विभिन्न राजनीतिक विवादों से बचने के लिए सरकार क्षेत्रीय दलों के साथ विचार विमर्श कर रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:01 PM IST
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परिसीमन पर नया विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया अहम कदम; TMC समेत इस दल का साथ मिला!

Delimitation Bill: केंद्र सरकार एक बार फिर से डिलिमिटेशन यानी परिसीमन विधेयक संसद की पटल पर पेश करने की योजना पर काम कर रही है. सबकुछ ठीक रहा, तो भारत सरकार की ओर से आगामी मानसून सत्र में परिसीमन विधेयक को फिर से पेश किया जा सकता है. फिलहाल सरकार इस मसले पर क्षेत्रीय दलों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और आम सहमति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है. 

सूत्रों के अनुसार, इस दिशा में राजनीतिक सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. दावा किया गया कि सरकार एक नया बिल लाकर इस अभ्यास को पूरा करने की संभावना तलाश रही है। बता दें कि सरकार का यह कदम दशकों बाद क्षेत्रों की पहली बड़ी पुनर्सीमा निर्धारण की राह खोल सकता है. 

आम सहमति बनाने में जुटी सरकार

सूत्रों की मानें, तो केंद्र की ओर से इस मसले पर कोई भी विधायी कदम उठाने से पहले कई क्षेत्रीय दलों से परामर्श शुरू किया गया है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस विधेयक के समर्थन में हैं, जबकि DMK ने इसका कड़ा विरोध नहीं किया है और वह विधेयक के नए मसौदे का इंतजार कर रही है। इसके अलावा सरकार ने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ भी चर्चा जारी रखी है. 

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क्या है मौजूदा स्थिति? 

फिलहाल लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनका आवंटन साल 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इसी आवंटन को बाद में बढ़ाया गया. अब इन स्थिर आंकड़ों की मियाद पूरी होने वाली है. ऐसे में नए परिसीमन से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का संतुलन भी बदल सकता है. 

सरकार का आकलन है कि अगर सहमति आधारित दृष्टिकोण अपनाए बिना परिसीमन बिल को पेश किया जाता है, तो यह एक बड़ा राजनीति मुद्दा बन सकता है. यही कारण है कि चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार अन्य सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श पर लगी है. 

क्यों अहम माना जा रहा यह फैसला? 

गौरतलब है कि परिसीमन भारत की संसदीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था, संघीय संतुलन और भविष्य के चुनावी नक्शे पर गहरा असर डालने वाला संवैधानिक और राजनीतिक कोशिश साबित हो सकती है. माना जा रहा है कि साल 2029 में होने वाले म लोकसभा चुनाव से पहले देश में यह एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है. 

परिसीमन पर क्या है राजनीतिक दलों का कहना? 

परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का फिर से पुनर्निधारण किया जाए. माना जाता रहा है कि इससे कुछ राज्यों में सीटें कम हो सकती हैं, वहीं जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहां पर लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं. दक्षिण के कई राज्य लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण की अपनी सफलता का हवाला देते हुए परिसीमन पर चिंता भी जताते रहे हैं.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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