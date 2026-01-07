Advertisement
भारत में मुसलमानों के... फिल्मों में डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?

'भारत में मुसलमानों के...' फिल्मों में डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?

प्रकाश राज कहते हैं कि वह हिंदू धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते. अब उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि भारत में मुसलमानों के जनोसाइड की तैयारी हो रही है. इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने तीखा बयान दिया हो. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:24 PM IST
'भारत में मुसलमानों के...' फिल्मों में डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?

एक तरफ दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने के बाद पत्थरबाजी का मुद्दा गरमाया है तो सोशल मीडिया पर ऐक्टर और एक्टिविस्ट प्रकाश राज का बयान वायरल हैं. सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हैदराबाद के एक इवेंट में यह बात कही. प्रकाश राज ने कहा, 'हम सभी जानते हैं, वो (उमर खालिद) कौन है. मैंने दिल्ली में जो कहा था, उसे रीपीट करना चाहूंगा- आप समझने की कोशिश कीजिए. इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, यह एक नरसंहार की तैयारी है. ये मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं. वे आदिवासी लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं. अल्पसंख्यक... यही इनका एजेंडा है.'

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि प्रकाश राज बिना तथ्य सामने रखे बस आरोप लगाते रहते हैं. वे सिर्फ डराने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं. कई लोगों ने प्रकाश राज को सुनाते हुए कहा कि वे कश्मीरी पंडितों पर भी थोड़ा बोल दें, बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम मारा जा रहा है, उस पर कब बोलेंगे. कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.  

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. इस पर डिबेट हो रही है और कई लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह और एनआईए को टैग करते हुए UAPA के तहत प्रकाश राज पर कार्रवाई करने की मांग कर दी है. फिल्मी दुनिया के कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रकाश राज के इस तरह विवादित बयान देने के चलते उन्हें हिंदी फिल्में मिलनी कम हो गई हैं. 

5 जनवरी को प्रकाश राज ने उमर खालिद का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया था. इसमें खालिद हिंदी में क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए. 

सितंबर 2025 में एक कार्यक्रम में प्रकाश राज ने कहा, 'मैंने सबको सुना. सबको सब पता है. सब जानते हैं कि वे जेल में क्यों हैं? क्योंकि ये डरते हैं उनसे. वे जेल में हैं क्योंकि वे हमारे कल के लीडर्स हैं.' नीचे वीडियो में सुनिए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

actor prakash raj

