दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का घातक प्लान

India approves new defense procurement proposals: जब पूरी दुनिया का ध्यान रूस-यूक्रेन और इजरायल-ईरान जंग पर लगा हुआ है, तब भारत खामोशी के साथ अपने हथियारों के बेड़े को आधुनिक बनाने में जुटा है. दोनों युद्धों से सबक लेकर वह ऐसे असलहे अपने शस्त्र भंडार में जोड़ रहा है, जो भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध में दुश्मन की धज्जियां उड़ा देंगे. ईरान जंग के बीच भारत ने अब 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फंड से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कई घातक हथियार खरीदे जाएंगे. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह तैयारियां अनायास नहीं है, बल्कि वह एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है, जो उसे निकट भविष्य में कभी भी लड़ना पड़ सकता है.

सेना के लिए खरीदे जाएंगे ये घातक हथियार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस प्रस्ताव में भारतीय सेना के लिए कई अहम हथियारों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई. सेना के लिए जो नए हथियार खरीदे जाने हैं, उनमें निम्नलिखित असलहे और उपकरण शामिल हैं:

एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम

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आर्मर्ड पियरसिंग टैंक गोला-बारूद

हाई कैपेसिटी रेडियो रिले

धनुष गन सिस्टम

रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम

दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की खैर नहीं!

डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम वास्तविक समय में दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन शेयर करेगा. वहीं, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले से विश्वसनीय और फेल-सेफ संचार सुविधा मिलेगी, जिसे दुश्मन ट्रैक नहीं कर पाएगा. जंग के हालात में तीनों सेनाएं इस सिस्टम के जरिए सुरक्षित संचार कर सकेंगी.

मंत्रालय ने धनुष गन सिस्टम की खरीद भी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह बोफोर्स तोप का ही नया रूप है, जो ट्रक के साथ अटैच होती है. इसकी वजह से इसे तेजी के साथ किसी भी इलाके में तैनात कर दुश्मन की कमर तोड़ी जा सकती है. यह सिस्टम सभी इलाकों में लंबी दूरी के लक्ष्यों को अधिक घातकता और सटीकता के साथ नष्ट कर सकता है. पहाड़ों में लड़ाई के लिए धनुष गन सिस्टम को दुश्मन के लिए काल माना जाता है.

आकाश में भारतीय वायुसेना होगी 'अजेय'

रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम, सेना की इकाइयों को निगरानी क्षमता प्रदान करेगा. जबकि आर्मर्ड पियरसिंग टैंक गोला-बारूद, दुश्मन के हथियारों से भारतीय टैंकों को सुरक्षा देगा. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए कई हथियारों और उपकरणों की खरीद की मंजूरी प्रदान की:

मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद

S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम

रिमोटली पाइलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट

Su-30 एयरो इंजन एग्रीगेट्स का ओवरहॉल

नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किए जाएंगे शामिल

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में फिलहाल AN-32 और IL-76 जैसे विमान शामिल हैं. अब इनकी जगह मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना में शामिल किया जाएगा. ये विमान ज्यादा मात्रा में जवान और रसद ले जा सकते हैं और दुर्गम इलाकों में भी आसानी से लैंड-टेक ऑफ हो सकते हैं. इन परिवहन विमानों के शामिल होने से भारत की सामरिक और परिचालन एयरलिफ्ट जैसी जरूरतें पूरी हो जाएंगी.

S-400 सिस्टम, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका जलवा पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में देख चुका है. यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी से आ रहे दुश्मन की मिसाइलों, विमानों और ड्रोन को ट्रैक कर मार गिरा सकता है. भारत के पास इस तरह के 3 सिस्टम पहले से काम कर रहे हैं, जबकि 2 इस साल आने वाले हैं. अब रूस से इस तरह के 5 सिस्टम और खरीदे जाएंगे.

वहीं, रिमोटली पाइलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, आक्रामक काउंटर एयर और समन्वित एयर ऑपरेशंस करने में सक्षम बनाएगा. यह विमान स्टेल्थ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशन गतिविधियों को भी सपोर्ट करेगा. Su-30 एयरो इंजन और उसके एग्रीगेट्स से ओवरहॉल विमान की सेवा अवधि बढ़ जाएगी, जिसके चलते वे लंबे समय तक देश को अपनी सेवा दे पाएंगे.

तटरक्षक बल भी होगा ज्यादा मजबूत

समुद्र में फिर दोबारा से मुंबई अटैक जैसी घटना न हो जाए, इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल को भी मजबूत किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने बल के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स (Heavy Duty Air Cushion Vehicles) के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है. इन वाहनों का इस्तेमाल हाई-स्पीड तटीय गश्त, टोही, खोज और बचाव अभियान, जहाजों को सहायता पहुंचाने और उन्हें रसद की आपूर्ति करने समेत कई कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक सेनाओं के लिए 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है. इन प्रस्तावों पर कुल 6.73 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में 503 प्रस्तावों के लिए रक्षा खरीद के कुल 2.28 लाख करोड़ रुपये के समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है.

किसी बड़ी जंगी तैयारी का संकेत तो नहीं?

डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि भारत की ये सब तैयारियां किसी बड़े युद्ध की तैयारी का संकेत दे रही हैं. भारत भले ही खुद किसी से युद्ध न करे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि उसे न चाहते हुए भी जंग में शामिल होना पड़ सकता है. ऐसे में भारत सटीक और संहारक तरीके से दुश्मन को मजा चखा सके, उसके लिए अभी से तैयारियां चल रही हैं.

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रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-ईरान जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियारों, उनकी सेनाओं की रणनीतियों और कमियों-खूबियों का बारीकी से अध्ययन चल रहा है. जिससे भारतीय सेनाएं ऐसी युद्ध रणनीति बना सकें, जो कम समय में दुश्मन पर अचूक प्रहार करके उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दे.

रक्षा विशेषज्ञ भारत की इन तैयारियों को पाकिस्तान की ओर से पहलगाम जैसे हमले से निपटने से भी जोड़ रहे हैं. उनका मानना है कि भारत जितना मजबूत होगा, पाकिस्तान ऐसी आतंकी वारदातें करने से उतना ही डरेगा. कुछ एक्सपर्ट चीन की ओर से ताइवान पर हमले और उसके बाद बड़ा संघर्ष भड़कने से भारतीय तैयारियों को लिंक कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर यह जंग हुई और इसका असर भारत पर भी पड़ा तो मुल्क को न चाहते हुए भी युद्ध में उतरना पड़ सकता है.