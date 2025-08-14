79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, जानिए क्या कुछ कहा
79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन, जानिए क्या कुछ कहा

राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:20 PM IST
पूरे देश में कल यानि कि 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का जश्न मनाया जाएगा. वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम अपना संबोधन दिया है. राष्ट्रपति मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा, 'मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं. हम सभी के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों को हम सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं. ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं.'

राष्ट्रपति ने आगे कहा, ' 15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है. औपनेविशक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने ये सपना देखा था कि एक दिन देश स्वाधीन होगा, देश के हर हिस्से में रहने वाले, पुरुष महिलाएं और बूढ़े जवानों ने विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे. उनके संघर्ष निराशा नहीं अपितु बलवती आशा का भाव था. आशा का वही भाव स्वतंत्रता के बाद हमारी प्रगति को उर्जा देता रहा है. कल जब हम अपने तिरंगे को सलामी दे रहे होंगे, तो वहां उन सबी स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिनके बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने स्वाधीनता हासिल की थी. 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

PresidentDroupadi Murmu

