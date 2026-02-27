'प्रचंड' हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं द्रौपदी मुर्मू, भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से दिया आत्मनिर्भरता का संदेश

Vayu Shakti 2026: आज चारों तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ही चर्चा हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी. जैसलमेर जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास उन्होंने हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में को-पायलट के तौर पर करीब 25 मिनट तक सफर किया. द्रौपदी मुर्मू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति भी बन गईं हैं.

इंडियन एयर फोर्स (IAF) के मुताबिक कैप्टन द्वारा राष्ट्रपति को ब्रीफिंग दिए जाने के बाद हेलीकॉप्टर ने जैसलमेर एयर फोर्स स्टेशन से उड़ान भरी. उन्होंने पहले कॉकपिट से हाथ हिलाया, उड़ान के दौरान आर्म्ड फोर्सेज की सुप्रीम कमांडर मुर्मू ने कॉकपिट से देश के नाम एक मैसेज दिया. उन्होंने कहा कि प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रतीक है. इस समय मैं जैसलमेर जिले के ऊपर से उड़ान भर रही हूं, मैं हमारे बहादुर सैनिकों को दिल से बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं. आपको दिल से सलाम, जय हिंद, जय भारत.

Jaisalmer, Rajasthan. The President said that we are extremely proud of our country's brave air warriors. She described LCH Prachand as a powerful symbol of… pic.twitter.com/AbtCgBkLWi — President of India February 27, 2026

हेलीकॉप्टर ने पोखरण फायरिंग रेंज के ऊपर से उड़ान भरी, यहां पर IAF अपना फायरपावर डेमोंस्ट्रेशन, 'वायु शक्ति' करने वाला है. राष्ट्रपति मुर्मू दिन-शाम-रात का डेमोंस्ट्रेशन भी देखेंगी. इससे पहले IAF चीफ एयर मार्शल ए पी सिंह ने IAF स्टेशन पर प्रेसिडेंट का स्वागत किया.

इससे पहले उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अंबाला के एयर फोर्स स्टेशन पर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थीं और IAF के दो अलग-अलग फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनीं. अप्रैल 2023 में, उन्होंने असम के तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन पर सुखोई-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी थीं. जिसमें उन्होंने हिमालय के नजारे के साथ ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी के ऊपर लगभग 30 मिनट तक सफर किया था.

LCH प्रचंड भारत का पहला देश में डिजाइन और डेवलप किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है. एडवांस्ड एवियोनिक्स स्टेल्थ फीचर्स रात में हमला करने की क्षमता और हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और 20 mm गन जैसे कई जबरदस्त हथियारों से लैस है. LCH भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को काफी बढ़ाता है.