'खेत से खेल और सेना तक बेटियों का शौर्य', गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्या बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू?

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम अपना संबोधन दिया है. उन्होंने इस दौरान हर क्षेत्र में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला है. उन्होंने कहा कि महिलाए हर क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रही हैं. 

Jan 25, 2026, 07:41 PM IST
President Draupadi Murmu Speech: 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश और विदेश में रहने वाले भारतीय लोग पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मामने की तैयारी कर रहे हैं. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस खास मौके पर हमें अपने देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति और दिशा पर सोचने का मौका देता है.

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत ने 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश की स्थिति बदल दी. भारत आज़ाद हुआ. हम अपने देश की किस्मत के खुद निर्माता बने. 26 जनवरी, 1950 से, हम अपने रिपब्लिक को अपने संवैधानिक आदर्शों की ओर बढ़ा रहे हैं. उस दिन, हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था. भारत, जो लोकतंत्र का जन्मस्थान है, डोमिनियन सिस्टम से आज़ाद हुआ, और हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अस्तित्व में आया.

'सबसे बड़े गणतंत्र की पहचान अपना संविधान'

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े गणतंत्र का बुनियादी दस्तावेज है. हमारे संविधान में शामिल न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं. संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक मज़बूत आधार दिया और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से देश की एकता को बनाए रखने में मदद करता है. 

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि दो दिन पहले, 23 जनवरी को, देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी. 2021 से नेताजी की जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है ताकि लोग, खासकर युवा, उनकी अदम्य देशभक्ति से प्रेरणा ले सकें. नेताजी का नारा 'जय हिंद' हमारे राष्ट्रीय गौरव का ऐलान है. 

'देश की महिलाएं बढ़ रहीं आगे'

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी महिलाएं पारंपरिक सोच को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं. वे देश के पूरे विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं. सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी दस करोड़ से ज़्यादा महिलाएं विकास की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित कर रही हैं. महिलाएं खेती से लेकर अंतरिक्ष तक, सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट से लेकर आर्म्ड फोर्स तक, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं. खेल के क्षेत्र में, हमारी बेटियों ने दुनिया भर में नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं.

ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये मैच खेल की दुनिया में भारत की बेटियों के दबदबे का सबूत है. आगे कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46 प्रतिशत है. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को देश भर में ले जाना चाहता है. विकसित भारत बनाने में नारी शक्ति की भूमिका बहुत ज़रूरी होगी. महिलाओं के बढ़ते योगदान से, हमारा देश जेंडर इक्वालिटी पर आधारित एक सबको साथ लेकर चलने वाले गणतंत्र का उदाहरण बनेगा. (इनपुट-एएनआई)

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Republic DayDraupadi Murmu

