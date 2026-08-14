'आतंक को पनाह देने वालों के साथ सिंधु संधि रोकना किसानों के हित में': राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कड़ा संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन का आगाज देश के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए किया. उन्होंने कहा कि भारत उन महान सपूतों और वीरांगनाओं के अदम्य साहस व सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुला सकता, जिनके संघर्षों की बदौलत हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का गौरव मिला है. उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान भी किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत का सख्त रुख साफ कर दिया है. अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोकने के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क के साथ यह संधि निलंबित करना देश और खासकर हमारे किसानों के हित में उठाया गया एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिंधु जल संधि पर कहा 'आतंकवाद को पनाह देने वाले देश (पाकिस्तान) के साथ सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना भारत के राष्ट्रीय हित में एक अहम कदम है.' सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता थी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस संधि को रोक दिया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा 'जो लोग आतंकी हमलों में शामिल हैं या आतंकियों की मदद करते हैं, वे बच नहीं सकते, आतंकी 'कहीं भी छिप जाएं, आतंकियों को भुगतना ही पड़ेगा'. राष्ट्रपति ने हालिया सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेनाएं दुश्मन के आतंकी ठिकानों पर सटीक और जोरदार हमला करने में पूरी तरह सक्षम हैं.
आतंकवाद के साथ-साथ राष्ट्रपति ने देश के भीतर नक्सलवाद के खिलाफ मिली कामयाबी को भी द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, 'दशकों से नक्सलवाद देश के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है. भारत को नक्सल-मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है, अब नक्सल प्रभावित इलाकों में उत्साह का माहौल है और समाज के सभी वर्गों तक विकास पहुंच रहा है'.
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत माता गुलामी की जंजीरों से आजाद हुईं और सभी देशवासी स्वतंत्र भारत के भविष्य निर्माता बने. उन्होंने कहा कि आज निष्ठावान छात्र, शिक्षक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, मजदूर और किसान अपने कठोर परिश्रम से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इसके साथ ही संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक देश की प्रगति में महत्वपूर्ण साझीदार हैं.
भारतीय संस्कृति और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को विकास की बुनियाद बताते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने वेद-वाक्य “वयं राष्ट्रे जागृयाम” का उल्लेख किया और कहा कि यह वाक्य हमें देश के लिए हमेशा सजग रहने की प्रेरणा देता है. उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि उनके दिखाए रास्ते और आदर्शों ने देश को आजादी दिलाने के साथ-साथ एक मजबूत दिशा भी दी.
14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बंटवारे की सांप्रदायिक हिंसा के कारण लाखों लोगों को शरणार्थी बनने का दंश झेलना पड़ा, लेकिन विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा. उन्होंने देश के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए कहा कि आजादी के तुरंत बाद 550 से अधिक रियासतों को लोकतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ना एक असाधारण कार्य था, जिसे सरदार पटेल ने कुशलता से पूरा किया.
राष्ट्रपति ने संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र की शक्ति पर जोर दिया. उन्होंने कहा भारत लोकतंत्र की जननी है और आज सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी असाधारण सफलता हासिल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधायिका का काम जनता की आवाज बनना है, कार्यपालिका का दायित्व जनहित की योजनाओं को जमीन पर उतारना है और न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि किसी भी नागरिक को अभाव की वजह से न्याय से वंचित न रहना पड़े.
संबोधन के आखिर में राष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर भी बात की. उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती और क्रांति-ज्योति सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए कहा कि वंचित वर्गों का उत्थान आज राष्ट्रीय प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जन धन योजना के जरिए लगभग 59 करोड़ लोग बैंकिंग से जुड़े हैं, इनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं. कुल 80 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को निशुल्क राशन देकर उनकी खाद्य सुरक्षा पक्की की गई.
द्रौपदी मुर्मू ने कहा 'हम 2047 में अपनी आजादी के सौ साल पूरे होने तक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर, हमारा संकल्प है कि विकास का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे.