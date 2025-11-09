इस अफ्रीकी देश का दौरा करने वाली पहली राषट्रपति बनीं द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी मुल्क अंगोला की यात्रा पर वहां की राजधानी लुआंडा पहुंचीं, ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने को लेकर अहम कदम माना जा रहा है.
Trending Photos
President Droupadi Murmu Angola Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार रात अंगोला की अपनी राजकीय यात्रा के तहत लुआंडा (Luanda) पहुंचीं. ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस अफ्रीकी देश का पहला स्टेट विजिट है. राष्ट्रपति भवन के मुताबिक, ये ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है. श्रीमति मुर्मू अपने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लौरेंको (Joao Lourenco) के निमंत्रण पर 8 से 11 नवंबर तक अपने दौरे के पहले चरण के तहत अंगोला में हैं.
President Droupadi Murmu arrives in Angola; first Indian Head of State to visit country
Read @ANI Story | https://t.co/PjeO56NBo5#PresidentMurmu #Angola #India pic.twitter.com/cG7bEyerb1
— ANI Digital (@ani_digital) November 8, 2025
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.