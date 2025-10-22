राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक

President Droupadi Murmu: केरल दौरे पर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है. बुधवार को जब राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं तभी एक अजीब घटना हुई. प्रामदम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड धंस गया. हादसे के बाद पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जवानों ने तुरंत हेलीकॉप्टर को सुरक्षित किया. बता दें कि, President Murmu, उनके सुरक्षाकर्मी और हेलीकॉप्टर का पूरा क्रू सुरक्षित है.

कैसी हुई घटना?

बताया गया कि खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रेसीडेंट का हेलीकॉप्टर पहले निलक्कल की जगह पथानमथिट्टा के प्रामदम स्टेडियम में उतारा गया. हेलीपैड पर जल्दबाजी में नया सीमेंट-कंक्रीट डाला गया था जो पूरी तरह सूखा नहीं था. जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा उसके पहिए गीले कंक्रीट में धंस गए. हालांकि सुरक्षा अधिकारियों और ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत कार्यवाही कर हालात को संभाला. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सबरीमाला मंदिर के लिए निकल गईं.

Was helipad constructed for President Droupadi Murmu in Kerala is sabotaged? Add Zee News as a Preferred Source Helipad caved today upon landing. She is safe pic.twitter.com/Z1QrZQGZZx — Telangana Maata (@TelanganaMaata) October 22, 2025

राष्ट्रपति का केरल दौरा

राष्ट्रपति मुर्मू 4 दिन की केरल यात्रा पर हैं जो 21 अक्टूबर को शुरू हुई है. 22 को सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती, 23 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण, शिवहिरी मठ में श्री नारायण गुरू की शताब्दी समारोह का उद्घाटन और सेंट थॉमस कॉलेज पलई के 75वें साल के समारोह का समापन. इसके बाद 24 अक्टूबर को सेंट टेरेसा कॉलेज एर्नाकुलम के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी President Droupadi Murmu.