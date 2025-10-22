Advertisement
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक

Kerala Sabrimala Temple: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की खबर सामने आ रही है. केरल में सबरीमाला मंदिर जाते वक्त लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर की पहिया हेलीपैड में धंस गया जिसे पुलिसवाले निकालने की कोशिश करते नजर आए. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:54 PM IST
President Droupadi Murmu: केरल दौरे पर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है. बुधवार को जब राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला मंदिर दर्शन के लिए जा रही थीं तभी एक अजीब घटना हुई. प्रामदम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड धंस गया. हादसे के बाद पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जवानों ने तुरंत हेलीकॉप्टर को सुरक्षित किया. बता दें कि, President Murmu, उनके सुरक्षाकर्मी और हेलीकॉप्टर का पूरा क्रू सुरक्षित है. 

कैसी हुई घटना?
बताया गया कि खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रेसीडेंट का हेलीकॉप्टर पहले निलक्कल की जगह पथानमथिट्टा के प्रामदम स्टेडियम में उतारा गया. हेलीपैड पर जल्दबाजी में नया सीमेंट-कंक्रीट डाला गया था जो पूरी तरह सूखा नहीं था. जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा उसके पहिए गीले कंक्रीट में धंस गए. हालांकि सुरक्षा अधिकारियों और ग्राउंड स्टाफ ने तुरंत कार्यवाही कर हालात को संभाला. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तय कार्यक्रम के अनुसार सबरीमाला मंदिर के लिए निकल गईं. 

राष्ट्रपति का केरल दौरा
राष्ट्रपति मुर्मू 4 दिन की केरल यात्रा पर हैं जो 21 अक्टूबर को शुरू हुई है. 22 को सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती, 23 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण, शिवहिरी मठ में श्री नारायण गुरू की शताब्दी समारोह का उद्घाटन और सेंट थॉमस कॉलेज पलई के 75वें साल के समारोह का समापन. इसके बाद 24 अक्टूबर को सेंट टेरेसा कॉलेज एर्नाकुलम के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी President Droupadi Murmu.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

Droupadi Murmu

