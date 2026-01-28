Advertisement
trendingNow13089155
Hindi Newsदेश10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद... बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?

10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद... बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?

President Droupadi Murmu: आज यानी 28 जनवरी से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है. बजट सत्र की शुरुआत में आज  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या-क्या कहा है आइए जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 28, 2026, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद... बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?

Budget 2026: संसद का बजट सत्र आज यानी 28 जनवरी से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है. यह सत्र दो चरणों में आयोजित होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा, बजट सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई. इसके बाद 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी. सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि संसद के इस सत्र को संबोधित करना उनके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है. उन्होंने कहा कि पिछला वर्ष भारत की तेज प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में यादगार रहा. राष्ट्रपति ने बताया कि देशभर में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस अवसर पर राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है. उन्होंने संसद में इस विषय पर हुई विशेष चर्चा के लिए सांसदों की सराहना की.

संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देते थे और भारतीय संविधान भी इसी मूल भावना पर आधारित है. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सच्चे सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और इसका परिणाम यह है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त बनाने की योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

द्रौपदी मुर्मु ने आगे कहा कि वर्ष 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस सदी के पहले 25 साल भारत के लिए उपलब्धियों, गौरव और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं. अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी बुनियाद को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि यह वर्ष 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार साबित होगा. राष्ट्रपति मुर्मु ने बताया कि आयकर कानून में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर-मुक्त किया गया है, उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत मिली है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

President Droupadi Murmu

Trending news

10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
President Droupadi Murmu
10 सालों में मजबूत हुई देश की बुनियाद...राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या-क्या कहा?
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
ajit pawar death
जानिए कौन थे पायलट सुमित और शांभवी? जिन्होंने अजित पवार के साथ बारामती में गंवाई जान
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
ajit pawar death
अजित पवार 'दादा' कभी नहीं हुए सत्ता से बाहर, चाचा की छाया से निकलकर बनाई खास पहचान
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
ajit pawar death
Ajit Pawar Family: अजित पवार की फैमिली में कौन-कौन? क्या करते हैं पत्नी और बच्चे?
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
ajit pawar death
पहली बार लैंडिंग कैंसिल, बड़ा घुमाव लिया...अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली वजह !
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
ajit pawar death
'गठबंधन टूटे, सरकारें बदलीं, पर नहीं हिला अजित दादा का सिंहासन!' जानिए चीनी मिल से..
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
ajit pawar death
बारामती हादसे की गुत्थी सुलझाएगा 'नारंगी डिब्बा', कॉकपिट की बातचीत बताएगी क्रैश की..
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
ajit pawar death
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... प्लेन क्रैश पर संजय राउत भावुक
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
ajit pawar death
बारामती में पहले भी हो चुके हैं कई हादसे, वीआईपी प्‍लेन तक हो चुके शिकार
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...
Ajit Pawar
महाराष्ट्र के वे दिग्गज नेता, जिनका 'हादसे' में हुआ निधन! गोपीनाथ से अजित पवार तक...