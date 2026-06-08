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जवान को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र तो राष्ट्रपति मुर्मू के गले लग फूट-फूटकर रोई मां, आंखों में आंसू ले आएगा यह वीडियो

राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के प्रथम चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए. इस दौरान एक भावुक पल देखने को मिला, जिसने लोगों की आंखों में आंसू ला दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:46 PM IST
जवान को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र तो राष्ट्रपति मुर्मू के गले लग फूट-फूटकर रोई मां, आंखों में आंसू ले आएगा यह वीडियो
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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