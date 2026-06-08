/जवान को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र तो राष्ट्रपति मुर्मू के गले लग फूट-फूटकर रोई मां, आंखों में आंसू ले आएगा यह वीडियो

President Gallantry Awards 2026: सोमवार (08 जून) को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया. यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए. राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में एक सैन्य अभियान के दौरान साहस का परिचय दिखाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख को को नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत साहस दिखाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है.
दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस के कर्मियों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ उपस्थित रहे. हालांकि, इस दौरान एक ऐसा पल भी देखने को मिला, जिसने सभी को भावुक कर दिया. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...
राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-1 में उस वक्त भावुक क्षण आया, जब सिपाही जांजल प्रवीण प्रभाकर को देश की सेवा में उनकी असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. जवान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने पर राष्ट्रपति के गले लग कर उनकी मां रो पड़ीं. इस दौरान महामहीम राष्ट्रपति ने खुद जवान की मां को संभाला. ये वह क्षण था, जब वहां पर मौजूद लगभग सभी लोगों की आंखों में आंसू दिखे. आप भी देखिए वीडियो...
#WATCH | Delhi | Sepoy Janjal Pravin Prabhakar was posthumously awarded the Kirti Chakra for his extraordinary bravery, indomitable courage and supreme sacrifice in service to the nation.
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/XjhjR7SgNx
— ANI (@ANI) June 8, 2026
बता दें कि इस समारोह में सिपाही जांजल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. इस दौरान उनकी मां भावुक नजर आईं. राष्ट्रपति ने प्रवीण प्रभाकर को राष्ट्र की सेवा में असाधारण वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया.