अब से 'वंदे मातरम्' का अपमान माना जाएगा अपराध, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, जानिए नया कानून और कितनी होगी सजा?

Vande Mataram Law 2026: देश में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के सम्मान को लेकर एक ऐतिहासिक कानूनी कदम उठाया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अब यह विधेयक, कानून का रूप ले चुका है. इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को अब राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा और कानूनी सुरक्षा मिल गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इस नए कानून के लागू होने के बाद इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से आधिकारिक रूप से 'वंदे मातरम्' गाया जाएगा. यह विधेयक 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ था. 11 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ ही अब वंदे मातरम् के अपमान या इसे गाने से रोकने को अपराध माना जाएगा.
सवाल 1: 'वंदे मातरम्' से जुड़ा नया कानून क्या है?
जवाब: यह कानून 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026' है. इसके तहत 1971 के पुराने कानून की धारा 3 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को भी राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी संरक्षण दिया गया है.
सवाल 2: नए कानून के लागू होने से क्या बदलेगा?
जवाब: अब यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर 'वंदे मातरम्' गाने से रोकता है या इसके गायन से जुड़ी किसी सभा में बाधा डालता है, तो उसे अपराध माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सवाल 3: इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है?
जवाब: राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या गाने से रोकने पर अधिकतम 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति दोबारा (दूसरी बार या उससे अधिक) यही अपराध दोहराता है, तो उसे कम से कम 1 साल की अनिवार्य कैद की सजा भुगतनी होगी.
सवाल 4: पुराने कानून में 'वंदे मातरम्' को लेकर क्या व्यवस्था थी?
जवाब: 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' के तहत सिर्फ राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर ही सजा का प्रावधान था. राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था, जिसके चलते इसके अपमान पर कोई सीधी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती थी.
सवाल 5: संसद में इस संशोधन को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई?
जवाब: सरकार ने संसद में बिल पेश करते समय बताया कि 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गीत का दर्जा और सम्मान प्राप्त है, लेकिन इसके अपमान को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं था. इस कानूनी खामी को दूर करने और इसे राष्ट्रगान के समकक्ष सुरक्षा देने के लिए यह संशोधन लाया गया, जो अब कानून बन चुका है.
सवाल 6: संविधान सभा में 'वंदे मातरम्' को लेकर क्या कहा गया था?
जवाब: विधेयक के मसौदे में जिक्र किया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ऐतिहासिक बयान दिया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' (जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई) को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान ही सम्मान और दर्जा दिया जाएगा.
सवाल 7: इस कानून की समय-सीमा (टाइमलाइन) क्या रही है?
उत्तर: यह बिल 29 जुलाई को राज्यसभा से पारित हुआ. फिर 30 जुलाई को लोकसभा में बिल पारित हुआ. अब 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर हस्ताक्षर किए और यह कानून बन गया.
सवाल 8: स्वतंत्रता दिवस 2026 पर इस कानून का क्या प्रभाव दिखेगा?
जवाब: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इस नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार आधिकारिक रूप से 'वंदे मातरम्' गाया जाएगा.
सवाल 9: क्या 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगान बना दिया गया है?
जवाब: नहीं, राष्ट्रगान अभी भी 'जन गण मन' ही है, लेकिन इस नए संशोधन के जरिए 'वंदे मातरम्' को कानूनी सुरक्षा, सम्मान और दर्जा पूरी तरह से राष्ट्रगान के बराबर (समान) ला दिया गया है.
सवाल 10: यह कानून पूरे देश में कब से प्रभावी है?
जवाब: राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही (11 अगस्त से) यह कानून पूरे भारत में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.