रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री समेत इन दिग्गज नेताओं ने जताया शोक

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) का गुरुवार को 74 साल की उम्र में निधन हो गया. बता दें कि पासवान कई सप्ताह से दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में भर्ती थे और हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी. गुरुवार को पासवान के स्वास्थ्य में गिरावट आई और शाम छह बजकर पांच मिनट (शाम 06:05 बजे) पर उन्होंने अंतिम सांस ली. रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत देशभर के कई नेताओं ने शोक जताया.

रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा (LJP) के अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने पिता के निधन की जानकारी देते हुए शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, 'पापा...अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं. मिस यू पापा.'

पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं।

Miss you Papa... pic.twitter.com/Qc9wF6Jl6Z — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 8, 2020

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है. उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय तथा सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है. वे वंचित वर्गों की आवाज़ मुखर करने वाले तथा हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे." उन्होंने आगे लिखा, "आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोकसेवा की सीख लेनेवाले पासवान जी फायरब्रांड समाजवादी के रूप मे उभरे. उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वे जनहित के लिए सदा तत्पर रहे. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक-संवेदना."

आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोकसेवा की सीख लेनेवाले पासवान जी फायरब्रांड समाजवादी के रूप मे उभरे। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वे जनहित के लिए सदा तत्पर रहे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक-संवेदना। — President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने लिखा, "साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा. मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान उनकी बातें व्यावहारिक होती थीं. राजनीतिक ज्ञान, राज्य-कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक, वो प्रतिभाशाली थे. उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना. ओम शांति."

Working together, shoulder to shoulder with Paswan Ji has been an incredible experience. His interventions during Cabinet Meetings were insightful. From political wisdom, statesmanship to governance issues, he was brilliant. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ट्वीट किया, "भारतीय राजनीति व केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रहेगी और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण व बिहार के विकास के स्वपन्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेगी. मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं. ॐ शांति"

भारतीय राजनीति व केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रहेगी और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण व बिहार के विकास के स्वपन्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेगी। मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। ॐ शांति — Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2020

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने ट्वीट किया, "केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है. अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों एवं वंचितों के कल्याण के लिए काम किया. उनकी गिनती बिहार की मिट्टी से जुड़े कद्दावर नेताओं में थी और उनके सभी दलों के साथ अच्छे सम्बंध थे." उन्होंने आगे लिखा, "रामविलासजी के निधन से बिहार राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी रिक्तता पैदा हो गई है. उनके साथ मेरी बहुत लम्बी और अच्छी मित्रता थी. उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है. इस दुःख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार एवं समर्थकों को संबल प्रदान करें. ॐ शान्ति!"

केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा ग़रीबों, दलितों एवं वंचितों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी गिनती बिहार की मिट्टी से जुड़े क़द्दावर नेताओं में थी और उनके सभी दलों के साथ अच्छे सम्बंध थे। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 8, 2020

रामविलासजी के निधन से बिहार राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी रिक्तता पैदा हो गयी है। उनके साथ मेरी बहुत लम्बी और अच्छी मित्रता थी। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। इस दुःख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार एवं समर्थकों को संबल प्रदान करें। ॐ शान्ति! — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 8, 2020

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, "रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे. यह दिल को बहुत दुख देने वाली खबर है. रामविलास जी हमेशा गरीबों, पीड़ितों, वंचितों व समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए लड़ने वाले थे. सारा जीवन उन्होंने वंचितों, पीड़ितों की सेवा में समर्पित किया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें. ॐ शांति."

रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे। यह दिल को बहुत दुख देने वाली खबर है। रामविलास जी हमेशा गरीबों, पीड़ितों, वंचितों व समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए लड़ने वाले थे। सारा जीवन उन्होंने वंचितों,पीड़ितों की सेवा में समर्पित किया।ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। ॐ शांति pic.twitter.com/9GgzzoWSyL — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) October 8, 2020

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, "रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है. गरीब-दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनैतिक आवाज खो दी. उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं."

रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है। ग़रीब-दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनैतिक आवाज़ खो दी। उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएँ। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2020

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ट्विटर पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय राजनेता राम विलास पासवान जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुःख पहुंचा है. उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें."

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया, "केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी के निधन पर हार्दिक संवेदना. मेरे विचार और प्रार्थना उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं."

Heartfelt condolences on the demise of Union Minister Shri Ram Vilas Paswan Ji. My thoughts and prayers are with his family and loved ones. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 8, 2020

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्विटर पर लिखा, "रामविलास पासवान जी के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, नेता और लंबे समय तक सांसद रहे. उनके परिवार, सहयोगियों और उनके कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना."

Deeply saddened to hear the news of the passing away of Ram Vilas Paswan Ji. He was a veteran politician, leader and a long-time Parliamentarian. My condolences to his family, colleagues and his many admirers. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 8, 2020

कई प्रधानमंत्रियों के साथ किया काम

देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) का जन्म साल 1946 में बिहार के खगड़िया में हुआ था. वह वीपी सिंह, एच डी देवेगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं.

LIVE टीवी